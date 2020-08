Inspiriert von Vielfalt – Die ehemalige Colonial-Bar heisst jetzt Versa Nach dem Vorwurf der Verharmlosung des Kolonialismus und einem Shitstorm auf Instagram war die frühere Colonial-Bar fast drei Monate namenlos.

Nach mehreren Monaten ohne Namen heisst die ehemalige Colonial-Bar nun Versa. Foto: Adrian Moser

Es war Anfang Juni. Eine gute Woche zuvor starb in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme unter dem Knie eines US-Polizisten. Seither gibt es täglich Proteste gegen Rassismus und rassistische Polizeigewalt, in den USA und weltweit, auch in Bern.

Mitten in diesen Tagen prangert das Berner Kollektiv Wort & Laut in einem Instagram-Post den Namen der Colonial-Bar am Kornhausplatz an, die es dort seit 2016 unter diesem Namen gibt. Er würde «die extrem gewalttätige Zeit des Kolonialismus verharmlosen». Im Kontext der Aktualität dieser Tage entwickelt sich im Nu ein Shitstorm. Noch am selben Tag entfernen die Betreiber den Schriftzug, geben sich einsichtig und entscheiden, ihrer Bar einen neuen Namen zu geben, sich dafür aber Zeit lassen zu wollen.

Vielfalt wird nun gross geschrieben

Knapp drei Monate war die Bar am Kornhaus nun namenlos. Jetzt heisst sie Versa. Vieles bleibt gleich, auch ihre Philosophie, wie die Betreiber auf ihrer Website schreiben. Der neue Name soll dieser nun aber besser gerecht werden, denn: Versa stehe unter anderem für Vielfalt, angelehnt an das italienische Wort «versatile» – vielseitig. Das gelte nicht nur für das Sortiment, schreiben die Betreiber, sondern auch für die Menschen hinter und vor der Bar.

Wie bisher werden Kaffee, Wermut und hausgemachte Getränke ausgeschenkt – «versare» heisst einschenken auf Italienisch – und Snacks aus der Region serviert.

nfe