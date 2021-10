Interview zum Sudan-Putsch – «Die UNO hat wenig Druckmittel – meine stärkste Waffe ist hier das Wort» Der UNO-Sonderbeauftragte Volker Perthes über den Zorn der Sudanesen nach der Machtübernahme der Armee und die Möglichkeiten, das Land wieder auf den Weg zur Demokratie zu bringen. Arne Perras

Wut auf die neuen Machthaber: Demonstrierende auf den Strassen von Khartum. Foto: Keystone

Der deutsche Politikwissenschaftler und Diplomat Volker Perthes (63) ist seit Anfang des Jahres Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Sudan. Im Auftrag des UNO-Generalsekretärs soll er den Übergang zur Demokratie am Nil unterstützen. Nun hat die Armee geputscht und die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Kräften in der Übergangsregierung aufgelöst. Im Interview spricht Perthes über die Stimmung in Khartum, die Strategie der Generäle – und was das für den mutmasslichen Kriegsverbrecher Omar al-Bashir bedeuten könnte, der noch in Khartum in Haft sitzt.