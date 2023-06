Eine weitere Coop-Filiale – Die Detailhändler breiten sich im Bahnhof Bern aus Coop eröffnet Ende Juli seinen vierten Laden im Bahnhof Bern. Die langen Öffnungszeiten machen den Standort für den Detailhandel attraktiv. Rahel Guggisberg

Coop eröffnet Ende Juli in der Christoffel-Unterführung eine weitere Filiale. Ganz in der Nähe befinden sich auch Filialen von Lidl und Migros sowie ein weiteres Geschäft von Coop. Fotos: Adrian Moser

Das Reformhaus Egli ging Anfang Jahr in Konkurs. Neue Mieterin der frei gewordenen Verkaufsfläche in der Christoffelunterführung im Bahnhof Bern ist Coop, wie der Detailhändler kürzlich mitteilte. Die Eröffnung ist am 27. Juli geplant.

Die Dichte der Detailhändler im Perimeter ist hoch: Der neue Laden von Coop befindet sich gegenüber einer Migros-Filiale. Und wenige Meter davon entfernt ist der Eingang zum Supermarkt von Lidl. Die Christoffelunterführung ist eine stark frequentierte Passage im Bahnhof Bern und der neue Standort laut Ronny Aeschbacher, Mediensprecher der Verkaufsregion Bern von Coop, eine gute Ergänzung zu den bestehenden Coop-Filialen im zweitgrössten Bahnhof der Schweiz.

Kleine Einkäufe und Alkohol

Die Coop-Gruppe ist bereits bisher mit drei Geschäften im Bahnhof Bern präsent. Sie betreibt zwei Coop-Supermärkte sowie eine Coop-to-go-Filiale. «Coop ist mit der Entwicklung dieser Verkaufsstellen zufrieden», sagt Ronny Aeschbacher. Seine Aussage überrascht nicht: Die Filiale ist oft stark frequentiert. Die Kundinnen und Kunden kaufen meist eher wenig Waren. Viele decken sich im Bahnhof auch mit alkoholischen Getränken ein.

Die Vermieterin der neuen Verkaufsfläche ist die Stadt Bern. Bei den übrigen Coop-Filialen sind es die SBB Immobilien. Auch in der neuen Filiale profitiert Coop von den verlängerten Öffnungszeiten, die im Bahnhofperimeter gelten. Der Detailhändler plant Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr, Montag bis Sonntag. Im Gegensatz dazu können die Läden in der Innenstadt am Sonntag nur in Ausnahmefällen öffnen.

Die Frequenz entscheidet

Warum ist die Unterführung Christoffel so attraktiv für die Detailhändler? Der neue Coop richtet sich vor allem an die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag in die Stadt Bern strömen. SBB-Sprecher Martin Meier sagt: «Lange und einheitliche Öffnungszeiten an allen Wochentagen sind zentral für die Attraktivität der Bahnhöfe.» Die Kunden seien als Pendlerinnen, Freizeitreisende oder Touristen zu ganz unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Zudem schätze und nutze auch die lokale Bevölkerung das Angebot.

In der Christoffel-Unterführung ist die Frequenz sehr hoch. Darum ist die Lage bei Detailhändlern sehr beliebt.

Der Lebensmittelhandel ist ein Geschäft mit kleinen Margen, das von der hohen Kundenfrequenz lebt. Johannes Bauer, Forschungsleiter beim Gottlieb-Duttweiler-Institut, sagt: «Die Detailhändler müssen heute näher bei den Konsumentinnen und Konsumenten sein. Diese wollen keine grossen Umwege für den Einkauf machen. Sie wenden ihre Zeit lieber für andere Aktivitäten auf.»

Erhebungen des Instituts zeigen, dass die Leute heute mehrmals wöchentlich, dafür kürzer einkaufen. Durchschnittlich dauert ein Einkauf ungefähr 11 Minuten. «Ein solcher lässt sich gut auf dem Arbeitsweg, beispielsweise am Bahnhof, erledigen», sagt Bauer. Weniger als 20 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer kaufen laut dem Experten nur einmal pro Woche ein, fast 30 Prozent tun dies mindestens vier Mal in der Woche.

Standortvorteil der Bahnhöfe

Spätestens seit der Abstimmung im Jahr 2005 zu «Ladenöffnungszeiten in Zentren des öffentlichen Verkehrs» verfügen Bahnhöfe dank den liberalen Öffnungszeiten über einen erheblichen Standortvorteil. Während die Läden in der Innenstadt oder den Quartieren am Sonntag geschlossen sind und an den anderen Wochentagen abends früher schliessen müssen, sind die Bahnhofsläden sonntags und unter der Woche bis 22 oder gar 23 Uhr geöffnet.

«Die Läden im Bahnhof verzeichnen gemäss unseren Auswertungen genau zu diesen erweiterten Öffnungszeiten ausserordentlich viele Kundinnen und Kunden», sagt Bauer. Auch Studien aus dem Ausland zeigten, dass in Ländern mit ähnlich restriktiven Öffnungszeiten wie in der Schweiz die Besucherspitzen in Läden, die sonntags verkaufen dürfen, auch am Sonntag erreicht wird. Also genau dann, wenn gleichzeitig fast alle anderen Läden geschlossen sind.

Coop betreibt bereits jetzt im Bahnhof Bern drei Filialen. Bild: Simon Glauser

Dürfen jedoch alle Läden von Montag bis Sonntag geöffnet sein, wie beispielsweise in grossen Teilen von Holland, dann ist der Samstag laut Bauer der beliebteste Einkaufstag. Das bedeutet: Solange die Öffnungstage und -zeiten von Bahnhöfen und Innenstädten sich zugunsten der Bahnhöfe unterscheiden, bleiben diese Lagen heiss begehrt.

Intensiver Wettbewerb um diese Flächen

Die Konkurrenz ist laut Johannes Bauer gross: «Wenn sich Leerstände an beliebten Lagen ergeben, kann es für die Detailhändler strategisch vorteilhaft sein, diese selbst zu mieten, statt sie der Konkurrenz zu überlassen.» Lieber kannibalisiere ein Anbieter das eigene Geschäft, als potenzielle Umsätze der Konkurrenz zu überlassen.

Bernhard Egger, Geschäftsführer des Schweizerischen Handelsverbands, sagt: «Convenience ist für die Konsumentinnen und Konsumenten ein grosses Thema.» Das Wort steht für Fertigprodukte oder Fertiggerichte wie Konserven, Tiefkühlkost, Komplettgerichte für die Mikrowelle, Backmischungen, Instant-Pudding und Tütensuppen, die bereits verzehrfertig sind und teilweise nur noch aufgewärmt werden müssen. Die Haushalte werden kleiner, und insbesondere für Alleinlebende reicht es, abends auf dem Heimweg noch den Einkauf zu machen. Der grosse Wocheneinkauf für die ganze Familie werde weniger relevant.

So erstaunt es nicht, dass die neue Filiale von Coop das Angebot auf solche Produkte ausrichtet. Es werden frisch gemachte Sandwiches, Salate, Müesli, Sushi, salzige Snack-Artikel und Kaffee im Angebot stehen. Hinzu kommen einige ungekühlte Getränke und Grundnahrungsmittel.

Rahel Guggisberg

