Podcast zum Schweizer Fussball – «Dann ist Franco Foda mit seinem Werkzeugkasten bald am Ende» Wie nervös ist Basel vor dem Brøndby-Spiel? Was ist mit YB und den vielen Verletzten? Wie ist GC zu Matchwinner Ndenge gekommen? Ist Foda zu hart zu den FCZ-Spielern? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Niemand hat damit gerechnet, dass der FC Zürich in der Saison nach seinem Meistertitel einfach so weiter durch die Liga tanzen würde. Aber dass die Landung in der Realität dann so hart ausfällt? Thomas Schifferle sagt in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts: «Es kommt einfach zu viel zusammen: Doppelbelastung, gesteigerte Erwartungshaltung, Spieler in Unterform, ein Trainer, der nicht so wirkt, als ob er die Menschen so für sich gewinnen könnte wie sein Vorgänger.»

Nach dem 0:3 gegen den FC Sion hat der neue FCZ-Trainer Franco Foda die Probleme vor allem bei seinen Spielern geortet. Schifferle erinnert zwar daran, dass auch sein Vorgänger André Breitenreiter immer Kritik geäussert habe: «Aber wenn du immer Erfolg hast, fällt das nicht so auf.»

Dominic Wuillemin sieht Foda mit seiner Kritik «auf einem schmalen Grat», weil der Trainer seine Spieler auf diese Weise verlieren könnte. Schifferle sagt: «Vielleicht hat er bewusst diesen Weg gewählt, weil er gedacht hat, dass er andere Wege schon oft genug versucht hat. Aber wenn es so ist, dann ist er damit schon sehr früh. Dann ist er mit seinem Werkzeugkasten schnell einmal am Ende.»

Die Mühe des FCB mit dem Toreschiessen

Ausserdem diskutieren wir in der aktuellen Folge, warum sich der FC Basel derzeit fast so schwertut mit Toreschiessen wie der FCZ. Für Tilman Pauls sind die vergebenen Chancen «eine Folge der Transfers, die der FCB anstrebt». Sprich: Weil die Basler auf junge Spieler setzen, fehlt diesen dann in wichtigen Momenten die Routine und Klarheit, um entscheidende Chancen zu verwerten.

Wuillemin sieht die Basler «an einem spannenden Punkt. Man redet immer von den jungen Spielern, hat darum auch Verständnis für die Resultate. Fakt ist aber auch, dass der FCB bislang in der Liga kein Spiel gewonnen hat, dass in der Conference das Aus droht. Man kann sich das alles auch dauernd schönreden. Aber irgendwann kann das böse Erwachen folgen.»

Weitere Themen sind die Verletzungsmisere, die die Young Boys weiterhin verfolgt. Wir reden darüber, welchen Zufall Tsiy Ndenge von Luzern zu den Grasshoppers geführt hat. Und wir fragen uns, ob der FC St. Gallen für nachhaltige Erfolge zu emotional unterwegs ist.

Wann welches Thema besprochen wird

03:53 FC Basel - Young Boys

26:48 FC Zürich - FC Sion

46:30 Grasshoppers - FC St. Gallen

62:28 FC Lugano - FC Luzern

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

