Cecilia Marogna – Die mysteriöse Freundin des Kardinals Die sardische Managerin und selbst erklärte Spionin Cecilia Marogna ist in die vatikanische Finanzaffäre verwickelt. Sie wurde gerade verhaftet. Oliver Meiler aus Rom

Cecilia Marogna erhielt grosse Geldbeträge vom Vatikan – über eine Briefkastenfirma in Slowenien. Foto: PD

In der jüngsten Skandalsaga aus dem Vatikan hatte nur noch eine mysteriöse Dame gefehlt. Und so nennt die italienische Presse Cecilia Marogna nun auch: «Dama del cardinale», Dame des Kardinals. Gemeint ist: Geliebte. Aber ist sie das auch?

Cecilia Marogna, 39 Jahre alt, Managerin aus dem sardischen Cagliari und einige Jahre lang diplomatische Beraterin des vatikanischen Staatssekretariats, ist in ihrer Wohnung im Zentrum Mailands verhaftet worden. Die Polizisten trugen einen internationalen Haftbefehl bei sich, ausgestellt hatte den die vatikanische Staatsanwaltschaft. Man verdächtigt sie, Geld der Kirche unterschlagen und veruntreut zu haben.

Ihr Schicksal ist eng verstrickt mit jenem von Kardinal Angelo Becciu, 72 Jahre alt, Sarde wie sie. Der war lange Zeit Kassenwart des Staatssekretariats, so etwas wie die zentrale Regierungsbehörde der katholischen Kirche. Ein mächtiger Mann, de facto die Nummer drei im Gefüge des Vatikans. Becciu verfügte über Hunderte Millionen Euro aus Spenden, er konnte damit frei haushalten. Vor drei Wochen stürzte er nun über seine fragwürdigen Investitionsmethoden. Der Papst zwang Becciu zum Rücktritt. Nur das purpurne Gewand darf er behalten, alle Rechte verlor er.

«Interesse für geopolitische Themen»

Im Strudel seines Rauswurfs fiel bald der Name von Cecilia Marogna, fast romanhaft platzte sie in die Geschichte. Der Hinweis kam vom Whistleblower, der Beccius Machenschaften aufgedeckt hatte. Und Marogna redete gleich ausgiebig mit der Presse. Becciu habe sie 2015 kennen gelernt, erzählte sie. Sie habe eine Mail ins Staatssekretariat geschickt und ihre Dienste als diplomatische Beraterin für Afrika und den Nahen Osten angeboten. Einfach so angeblich, sie war damals 34 Jahre alt. Obschon sie keine Universitätsstudien oder Berufserfahrung auf dem Gebiet vorweisen konnte, sondern nur ein ungefähres «Interesse für geopolitische Themen», wurde sie von Becciu empfangen, der Nummer drei höchstpersönlich. «Das Gespräch sollte eigentlich nur zehn Minuten dauern, er behielt mich aber anderthalb Stunden bei sich.»

So wurde Marogna zur «Superkonsulentin» des Vatikans. Ihre Aufgabe soll darin bestanden haben, die diplomatischen Vertretungen der Kirche, die Nuntiaturen, vor islamistischen Terroranschlägen zu schützen. Netzwerke zu weben, auch mal Geiseln zu befreien. Paralleldiplomatie, alles topgeheim natürlich. Auch die Bezahlung ihrer Dienste sollte möglichst keine Spuren hinterlassen.

Kleider, Accessoires, Parfüme

Cecilia Marogna eröffnete dafür eine Firma in Slowenien. Auf das Konto dieser Briefkastengesellschaft flossen in der Folge hohe Beträge, insgesamt 500’000 Euro. Entrichtet vom Staatssekretariat in Rom. Im Betreff stand immer nur «Beitrag für humanitäre Mission». Sie habe das Geld für ihre Auslandsoperationen gebraucht, beteuerte Marogna, für Reisen nach Afrika etwa, für die Besoldung von Informanten. Nun, nicht nur. Etwa eine Viertelmillion Euro ging weg für Kleider und Accessoires von Prada und Chanel, für Parfüme, Kosmetik, teure Möbel.

Geliebte? Strohfrau? Oder am Ende gar Opfer? Marogna hält sich selbst für eine «Petarde», die der Vatikan nur gezündet habe, um die wahren Probleme zu vernebeln. Ein Manöver, um vom internen Kampf um die Finanzen abzulenken. Die Dame sitzt jetzt im Mailänder Gefängnis San Vittore. In einigen Tagen könnte sie verlegt werden in eine Zelle des Vatikans. Gegen ihren Kardinal, übrigens, läuft noch kein Verfahren.