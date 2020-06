Sport neu gedacht – Die Dänen fahren Ski– auf dem Dach einer Kehrichtanlage Eigentlich wollten die Einwohner von Kopenhagen nur eine neue Kehrichtverbrennungsanlage. Bekommen haben sie auch eine Skipiste, einen knackigen Aufstieg für Jogger und Biker. Kurz: eine Tourismusattraktion. Christian Brüngger

Bis zu 35 Prozent steil: Die Skipiste des Copen Hill (links der Bügellift, rechts einer der Aufstiege zu Fuss). Foto: Copen Hill

Irgendwie haben es die Dänen mit den Dächern. An der Cross-WM von 2019 rannten die Besten über das grosse, begrünte Dach des prähistorischen Museums von Aarhus. In ungleich grösseren sportlich-touristischen Dimensionen dachten die Landsleute aus Kopenhagen. Was liegt für ewige Flachländer schliesslich näher, als eine Skipiste zu bauen – gar auf dem Dach einer Kehrichtverbrennungsanlage?