Sturz der Techaktien – Die Corona-Börsenparty ist vorbei Die Aktienkurse zahlreicher bisheriger Corona-Profiteure sind tief gefallen. Die Anleger sind nervös und reagieren empfindlich auf Enttäuschungen. Armin Müller Jürg Candrian (Grafik)

Schlechte Aussichten: Mark Zuckerberg, Chef der Facebook-Muttergesellschaft Meta, hat die Anleger enttäuscht. Foto: Josh Edelson (AFP)

Es war der absolut grösste Tagesverlust eines einzelnen Unternehmens in der Geschichte der US-Börsen: Die Facebook-Muttergesellschaft Meta verlor am Donnerstag rund 250 Milliarden Dollar an Börsenwert, nachdem der Kurs der Aktie um fast 27 Prozent eingebrochen war. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verlor 29 Milliarden Dollar, die Schweizerische Nationalbank rund 800 Millionen Dollar.