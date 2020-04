Was für Unsinn die Krise produziert – Die Bullshit-Maschine läuft munter weiter Eine antivirale Massenmeditation und die verlockende Romantik der Entschleunigung: Kolumnistin Regula Fuchs sortiert den Gedankenschrott dieser Tage. Regula Fuchs

Meditieren gegen Corona? Bis jetzt zeigt sich das Virus unbeeindruckt. TDG

Man schrieb die Woche 1 des Lockdown, und die meisten waren noch damit beschäftigt, in Wohn- und Schlafzimmern improvisierte Büros einzurichten, die Mathematikhefte der Kinder zu suchen und sich über Klopapier-Hamsterer lustig zu machen.

Die Krise war also noch ganz frisch, aber schon da kursierte eine Nachricht auf Whatsapp, die zeigte, dass in der Welt zwar vieles zum Stillstand gekommen war, aber eines nicht: die Bullshit-Produktion. Die lief unbeirrt weiter, vielleicht sogar munterer als zuvor. In besagter Nachricht nämlich wurden die Adressaten dazu aufgefordert, am 5. April um 4.45 Uhr frühmorgens an einer Massenmeditation teilzunehmen, um das Coronavirus auszulöschen – «mitsamt der dahinterstehenden Manipulation seit 700 Jahren».

Was damit genau gemeint war, wurde zwar nicht ausgeführt, dafür folgten detaillierte Anleitungen zur Meditation. Man solle sich eine Säule aus weissem Licht vorstellen, weiter war die Rede von einer galaktischen Zentralsonne, von einer positiven Zeitlinie und schliesslich von noch mehr Licht, nun auch rosafarben, blau und golden, das nicht nur alle Coronaviren umwandle und die infizierten Gebiete desinfiziere, sondern auch «alle Benachteiligungen heilt, alle Armut auslöscht und der ganzen Menschheit Überfluss bringt».

Nun, der 5. April ist vorbei, und das Virus zeigt sich ziemlich unbeeindruckt vom herbeimeditierten Licht. Was allerdings nicht heisst, dass die Unsinnspropheten darob verstummt wären, im Gegenteil, die Bullshit-Maschine spuckt laufend weitere Rezepte für die Bewältigung der Krise aus, von Globuli über Schnaps bis Weltflucht. Nur: Der Quatsch kommt nicht immer so offensichtlich und unverhüllt daher. Und man ertappt sich nun, in Woche 4 des Lockdown, gelegentlich sogar selber bei der Fabrizierung von gedanklichem Schrott.

Nicht nur die Esoteriker und Romantiker freuen sich derzeit ja über das Geschenk des Innehaltens. Es ist mittlerweile ein ganzer Chor, der ein Lob singt auf Entschleunigung und Waldspaziergänge – und der in der Ferne bereits ein Zeitalter der Freundlichkeit und Achtsamkeit heraufdämmern sieht.

Nur jene, die beim Blick auf den Kontostand nicht beunruhigt sein müssen, können es sich leisten, unbesorgt ein paar Bäume zu umarmen.

Ganz schön verlockend, da einzustimmen und der Krise auch etwas Positives abzuringen. Aber wer sich jetzt lautstark über leere Flughäfen und klares Wasser in Venedig freut, ist in denkbar zwiespältiger Gesellschaft. Wie singt der österreichische Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier in seiner eben erschienenen Single «Neuer Wind»? «In der Einsamkeit wird der Mensch wieder Mensch // Beim Im-Wald-Spazieren-Gehen // Die Kinder den Frühling nach ewiger Zeit wieder wachsen sehn.»

Abgesehen davon, dass Gabaliers Lobgesang auf die «entschleunigte Zeit» denkbar unelegant reimt, ist die Besinnung aufs einfache Leben eher Ausdruck seines reaktionären Schlager-Weltbilds als der erhellende Soundtrack zur Corona-Krise. Denn nur jene, die beim Blick auf den Kontostand nicht beunruhigt sein müssen, können es sich leisten, unbesorgt ein paar Bäume zu umarmen und den Stillstand zu geniessen. Der Migros-Kassiererin oder der Pflegefachfrau wird das Privileg der Entschleunigung nicht zuteil. Und wer wirklich meint, die Welt, die nun ein bisschen langsamer zu drehen scheint, würde nicht schon bald wieder rotieren wie gewohnt, der hat vermutlich einen Achtsamkeitsratgeber zu viel gelesen. Oder glaubt allen Ernstes an die desinfizierende Wirkung einer Massenmeditation.

Zu Hause bleiben ist das Gebot der Stunde. Aber nur physisch. Das Denken darf dabei ruhig beweglich bleiben.