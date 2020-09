Berner Verkehrspolitik heute – Die bürgerliche Kritik am Auto ist verblasst 1970 engagierten sich viele Bürgerliche und Gewerbler gegen eine vierspurige Autostrasse durch die Altstadt. Heute kämpfen sie um jeden Parkplatz. Simon Thönen

1970 war die SP für freie Fahrt durch die Stadt, im Gegensatz zu vielen Bürgerlichen. Heute sind die Rollen vertauscht. FDP und SVP kämpfen um jeden Parkplatz.

Als das Stadtberner Volk 1970 die «H-Lösung», eine vierspurige Autostrasse über den Bären- und Bundesplatz, ablehnte, waren die verkehrspolitischen Rollen vertauscht (lesen Sie an dieser Stelle: «Vierspurige Autostrasse vor dem Bundeshaus? Nein!»). Die SP und ihr damaliger Stadtpräsident Reynold Tschäppät waren für die Vorlage. Für sie standen die Interessen des Arbeiters, der sich nun ebenfalls ein Auto leisten konnte, im Vordergrund. Umweltschutz war für die Genossen schlicht kein Thema.

Bei den Bürgerlichen war die Lage komplizierter. Die Magistraten unterstützten die H-Lösung durchaus. Und bei den Stadtparteien von Freisinn und Bürgerpartei, der heutigen SVP, reichte es bei den Abstimmungsparolen nur für eine Stimmfreigabe. Dennoch war dies ein Türöffner für das Unbehagen, das gerade in bürgerlichen Kreisen und im Gewerbe über die drohende Autolawine im Herzen der Altstadt vorhanden war. Zudem bekämpften die Jungfreisinnigen das Projekt an vorderster Front.

Es wäre stark übertrieben, das Nein zur H-Lösung nachträglich als prinzipielles Nein zum Auto zu interpretieren. Aber es ging doch um die Frage, ob sich die Stadt dem Auto oder das Auto der Stadt anzupassen habe. Heute sind bei diesem Thema die politischen Rollen komplett anders verteilt.

Für das in Bern seit 1993 regierende Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) steht ausser Frage, dass sich der Autoverkehr nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Quartieren den Bedürfnissen der Stadt und ihrer Bewohner unterzuordnen hat. Die Velooffensive ist das Paradestück der abtretenden SP-Verkehrsdirektorin Ursula Wyss, die Verkehrsberuhigung in den Quartieren und auch auf den Hauptachsen wird vorangetrieben. Im Rahmen der Klimapolitik soll zudem die Zahl der Parkplätze deutlich reduziert werden.

All dem ging ein Kurswechsel in der SP voraus, die sich in den 1970er-Jahren nach schweren Flügelkämpfen auch zu einer Umweltpartei mauserte. Die zwei grünen Parteien im RGM-Bündnis, GB und GFL, stehen an sich für eine Eindämmung des Autoverkehrs.

Verteidigung der Parkplätze

Was aber ist aus der bürgerlichen Kritik an der «autogerechten» Altstadt geworden, die 1970 wohl entscheidend für das Nein zur H-Lösung war? Die damaligen freisinnigen Wortführer in der Gegnerschaft leben nicht mehr. FDP-Gemeinderatskandidat Bernhard Eicher sagt auf Anfrage: «Aus heutiger Sicht sind wir sehr froh, dass die H-Lösung abgelehnt wurde, der Bundesplatz ist inzwischen ein Juwel für Bern.»

Doch im aktuellen verkehrspolitischen Papier der Stadt-FDP sucht man vergeblich Spuren der Autoskepsis, die früher in einem Teil der Parteibasis vorhanden war. In der entsprechenden Rubrik wird etwa ein «flüssiger Durchgangsverkehr und keine zusätzliche Reduktion des Quell- und Zielverkehrs» gefordert, ein «Ersatz von aufgehobenen Parkplätzen im selben Perimeter» und eine Senkung der Parkgebühren.

Für Eicher ist diese Aufzählung zu einseitig. «Für uns steht die freie Wahl des Verkehrsmittels im Zentrum», sagt er. «Die Diskussion pro und kontra Auto» hält er «für veraltet, heute geht es um pragmatische Optimierung». Er verweist auch darauf, dass die FDP im Papier ein Gesamtverkehrskonzept und Tempo 30 in den Quartieren fordert; «eine schleichende Einführung von Tempo-20-Begegnungszonen» allerdings wird dort abgelehnt.

Die SVP, deren Vorläuferpartei ebenfalls Stimmfreigabe zur H-Lösung beschlossen hatte, wehrt sich heute primär gegen Tempolimiten und für Parkplätze, ebenso der Gewerbeverband KMU Stadt Bern.