Die Direktion der Bühnen Bern reagiert unverzüglich, als eine Tänzerin im Ballettensemble im Frühjahr 2021 meldet, der Probenleiter habe sie wiederholt sexuell belästigt. Die Direktion stellt den Angeschuldigten frei. Sie beauftragt die anerkannte Beratungsfirma BeTrieb, die Vorwürfe zu untersuchen.

Der Untersuchungsbericht kommt zum Schluss, dass der Probenleiter Tänzerinnen im Ensemble verbal sexuell belästigt hat. Gemäss BeTrieb sind die Entgleisungen aber strafrechtlich nicht relevant gewesen. Zu bedenklichen körperlichen Übergriffen sei es nicht gekommen.

Dann treffen die Bühnen Bern eine heikle Entscheidung. Nach einem halbjährigen Provisorium stellen sie den Probenchef wieder ein. Obwohl im hauseigenen Verhaltenskodex steht, dass unter anderem verbale und psychische Diskriminierung nicht toleriert werde. Doch die Direktion vertraut auf das «Potenzial der Besserung».

Die Öffentlichkeit hat von all diesen Vorgängen nichts erfahren. Bis jetzt. Denn nun drängen neue Vorwürfe sexueller Belästigung aus dem Ensemble, diesmal direkt an die Medien. Die Quellen bleiben anonym. Der Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2021 wird an «Die Zeit» geleakt. Diese zitiert die mutmasslichen verbalen Äusserungen. Sie wirken nicht harmlos.

Er sei bestürzt, von neuen Anschuldigungen zu hören, sagt Intendant Florian Scholz an der Medienkonferenz. Diese würden zunächst intern untersucht. Ob es wirklich zu neuen Entgleisungen gekommen ist, ist nicht erhärtet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Doch für die Bühnen Bern kommen die negativen Schlagzeilen in einem dummen Moment. Just zu Beginn der Saison, in welcher man das Publikum endlich zurückholen will. Der Entscheid, den Probenleiter trotz klarer verbaler sexueller Belästigung wieder einzustellen, bedroht den Ruf dieser wichtigen Berner Kulturinstitution.



Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

