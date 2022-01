Waffenboom in Brasilien – Die Brasilianerinnen rüsten auf Die Ursachen für die Gewalt sind komplex. Präsident Bolsonaro hat eine simple Antwort: Bewaffnet euch! Über ein verängstigtes Land, das Beruhigung in Kugeln sucht. Christoph Gurk aus Manaus

Die Pistolen gibts in Brasilien neu auch in Rosa: Eine Frau übt an einem Schiessstand. Foto: AP

Warum nicht mit der Maschinenpistole anfangen? «Das ist die Taurus SMT 9», sagt der freundliche Verkäufer im Clube de Tiro Ponta Negra und deutet auf einen schwarzen klobigen Klotz, der in einer Vitrine an der Wand hängt. «Kaliber 9 mm, halbautomatisch», natürlich könne man sich das Modell mal näher ansehen. Also: Waffe runter, Magazin raus, Magazin rein. «Hier, das ist der Hebel für Einzelfeuer, Feuerstoss und Dauerfeuer.» Anlegen, anvisieren, klick, klick, macht der Abzug. Der Verkäufer legt die Maschinenpistole auf den Tresen. Preis? «Auf Anfrage.» Spezielle Erlaubnis? «Nicht nötig.» Ob man denn schon Mitglied sei?

Willkommen im Clube de Tiro Ponta Negra, dem laut eigener Aussage grössten Indoor-Schiessstand Brasiliens: 34 überdachte Bahnen, VIP-Raum und ein hauseigener Waffenladen. Der Club liegt in einem Gewerbegebiet am Rand von Manaus, in einem Bau, der von aussen eher nach Tiefgarage aussieht als nach Schützenverein. Es ist Donnerstag, kurz nach 14 Uhr. Der Club hat gerade erst aufgemacht, im Eingangsbereich, gleich neben dem Waffenladen, drängen sich die Besucher. Schulterklopfen, Witzchen, es ist eine Stimmung wie im Kegelclub, nur dass die Kugeln hier kleiner sind.

30 Prozent mehr Schützen in einem Jahr

Seit etwa zwei Jahren gibt es den Clube de Tiro Ponta Negra, schon jetzt aber, sagen die Betreiber, habe man 800 Mitglieder, Tendenz steigend, allein bei Instagram hat der Schiessstand 27’000 Follower. Die Nachfrage nach Waffen ist riesig, und das nicht nur hier, sondern überall in Brasilien.

Allein 2020 haben sich in Südamerikas grösster Nation mehr als 110’000 Menschen neu als Sportschützen registrieren lassen, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 2019 gab es in ganz Brasilien etwas mehr als 150 Schiessclubs, ein Jahr später waren es dann mehr als 1300. Rein rechnerisch haben 2020 jeden Tag drei neue Schützenvereine in Brasilien aufgemacht. Ein Boom? Explosion trifft es wohl eher. Brasilien rüstet auf, und damit ist nicht das Militär oder die Polizei gemeint, sondern die Zivilbevölkerung. Die Zahl der von ihnen neu registrierten Schusswaffen hat sich in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt. Von einer corrida armamentista ist die Rede, einem Run auf Waffen. Feuer frei für brave Bürger.

Der Auslöser ist klar: Jair Bolsonaro. Schon im Wahlkampf hatte Brasiliens Präsident versprochen, das bis dahin vergleichsweise strenge Waffenrecht im Land zu lockern. Um das zu unterstreichen, formte der ultrarechte Politiker bei öffentlichen Auftritten seine Hand, wann immer es ging, zu einer Pistole. Einmal musste sogar ein Kameraständer als Maschinengewehr herhalten. Ra-ta-ta-tat! Bei den Wählern hatte er damit Erfolg: In Brasilien wird im Schnitt alle zehn Minuten ein Mensch getötet, die überwiegende Mehrheit kommt dabei durch Kugeln um. Kaum irgendwo sonst ausserhalb eines Kriegsgebiets ist das Leben statistisch gesehen so gefährlich wie hier.

Bevor sie das Haus verlassen, schauen die Leute in Rio auf Fogo Cruzado: Die App zeigt an, wo gerade Schiessereien stattfinden in der Umgebung.

Längst haben sich die Menschen an das alltägliche Gemetzel gewöhnt oder sich zumindest damit arrangiert. Während man in Zürich oder Barcelona noch schnell auf dem Handy das Wetter checkt, bevor man das Haus verlässt, schauen die Einwohner von Rio de Janeiro auf Fogo Cruzado: Die App zeigt an, wo gerade Schiessereien stattfinden in der Umgebung. Feuergefechte als Naturgewalt.

Viele Brasilianer fühlen sich bedroht, sie haben Angst, und wenn da ein Politiker wie Jair Bolsonaro eine vermeintliche Sicherheit verspricht, beispielsweise durch den leichteren Zugang zu Waffen, ist das für viele ein wichtiges Argument in der Wahlkabine.

Die meisten Experten sind sich sicher, dass es beim derzeitigen Schützenboom weniger um den sportlichen Wettbewerb geht als vielmehr um den Wunsch vieler Brasilianer, immer eine Knarre griffbereit zu haben. «Jeitinho» nennt man so was in Brasilien, ein Trickchen. Ganz harmlos? Mittlerweile sind auch Waffen zugänglich, die vorher dem Militär und der Polizei vorbehalten waren. Aber: «Das meistverkaufte Modell bei uns hier ist die G2C», sagt der Verkäufer und zeigt auf eine Vitrine mit Pistolen, klein und handlich, «ideal vor allem für unsere Kundinnen.» Und von denen, sagt der Verkäufer, gebe es mittlerweile mehr als genug.

Das ist der andere Teil der Geschichte des Waffenbooms in Brasilien: Die Brasilianerinnen haben ihre Liebe zu Pistolen und Gewehren entdeckt. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, wie oft Frauen Waffenscheine beantragen, aber in Schützenvereinen haben sie eine deutliche Zunahme bei weiblichen Mitgliedern. 60 Prozent Wachstum bei den Damen, sagt man im Clube de Tiro Ponta Negra.

Ein Mädchen posiert mit einer Gewehrattrappe an einer Bolsonaro-Kundgebung. Foto: Antonio Lacerda (Epa)

Der Andrang ist so gross, dass es längst Kurse nur für Frauen gibt. Im Waffenladen hängt ein Gewehr in Knallrosa, und auch den Verkaufsschlager G2C gibt es in Lila, Violett und Türkis. Der Hersteller Taurus, einer der grössten Waffenproduzenten in Brasilien, hat zum Frauentag sogar ein spezielles Modell herausgebracht: «Strong Women», rosa und mit weissen Rosen. Es war in drei Tagen ausverkauft.

Wenn man verstehen will, woher das plötzliche Interesse der brasilianischen Frauen an Feuerwaffen kommt, kann man sich mit Monique Benetton unterhalten. Es ist früher Abend, Benetton hat ein Restaurant unweit des Zentrums von Manaus als Treffpunkt vorgeschlagen. Dort wartet sie schon, am Tisch ganz links in der Ecke, möglichst weit weg vom Eingang, mit dem Rücken zur Wand. «Man weiss ja nie, wer als Nächstes hereinkommt», sagt sie.

Benetton ist 39 Jahre alt, hat lange blonde Haare, sauber manikürte Fingernägel und eine Armbanduhr mit Leopardenmuster. «Beautiful but dangerous», steht auf ihrem T-Shirt. Tagsüber arbeitet sie in einer kleinen Firma in der Flugbranche, in ihrer Freizeit setzt sich Benetton als Aktivistin für das Recht auf Waffen in Brasilien ein, ganz besonders für die weibliche Bevölkerung. Sie geht auf Demos, fährt zu Kongressen und hat einen Instagram-Kanal mit ein paar Tausend Followern. Frauenpower? Für Benetton ist das vor allem auch Feuerkraft.

Sie könne sich noch daran erinnern, wie es gewesen sei, als sie das erste Mal geschossen habe, sagt sie. 2018 war das, den Anblick von Waffen war sie da schon längst gewohnt, Benettons Mann ist Polizist. «Wir hatten immer Pistolen bei uns zu Hause», sagt sie, «ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, selbst zu schiessen.» Damals war Bolsonaro noch ein Kandidat vom rechten Rand, und in Brasilien galt noch ein strenges Waffenrecht, eingeführt gleich zu Beginn der Regierung des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Für die meisten Brasilianer war es damals noch nahezu unmöglich, legal eine Waffe zu kaufen. «Pistolen, Gewehre, das war einfach kein Thema für mich», sagt auch Benetton. So wäre es vielleicht geblieben, aber dann gab ein Freund einen Schiesskurs und lud sie ein. «Ich dachte: wieso nicht?» Alle sieben Stunden stirbt eine Frau Getroffen, sagt Benetton, habe sie damals zwar nichts, aber sie mochte das Gefühl, wenn sie den Abzug drückte: «Es war ein bisschen wie Tanzen», sagt sie. «Und dann noch der Rückprall, die Feuerkraft, die Energie. Mir hat das sofort gefallen.» Benetton ging von da an öfter auf den Schiessstand, belegte Kurse, meistens sei sie damals fast ausschliesslich unter Männern gewesen. «Das änderte sich erst mit Bolsonaro.»

Schon im Wahlkampf versprach er, Frauen könnten bald leichter Waffen bekommen. In dem südamerikanischen Land nimmt die Gewalt gegen sie immer schlimmere Ausmasse an. Alle sieben Stunden wird im Schnitt eine Brasilianerin wegen ihres Geschlechts erschlagen, erstochen, erwürgt oder erschossen.

Wie Bolsonaro Waffenbesitz fördert Infos einblenden Schon wenige Wochen nach seinem Amtsantritt im Januar 2019 erliess Jair Bolsonaro das erste Dekret, um den Zugang zu Waffen zu erleichtern. Bald wurden auch Steuern auf Pistolen und Gewehre gesenkt, die Obergrenze für Munition nach oben gesetzt. So ging es weiter: In drei Jahren erliess Bolsonaro fast drei Dutzend Dekrete und Initiativen, kaum ein anderes Thema wurde von ihm und seiner Regierung so eifrig bearbeitet wie das Recht auf Waffen. Manchmal verhinderte das oberste Gericht die Pläne des Präsidenten. Pistolen und Gewehre darf man in Brasilien immer noch nicht in der Öffentlichkeit tragen, es sei denn, man fährt gerade zu seinem Schiessclub, wobei nicht wirklich definiert ist, wie genau der Weg dorthin auszusehen hat. (cgur)

Armut, Gangs, Machismo: Die Ursachen für das Gewaltproblem sind komplex, Jair Bolsonaro aber präsentiert vor allem eine simple Antwort: Bewaffnet euch! «Wir müssen diese Frauenmord-Geschichte beenden», sagte der Präsident im Wahlkampf. Wenn Frauen bald Waffen im Gürtel hätten, gebe es eben Männer- statt Frauenmorde, scherzte der Präsident dann noch. Zum Schiessen!

Bolsonaro jedenfalls ist sich sicher: «Wenn Frauen Waffen im Haus haben, machen die Schurken keine Dummheiten.» Und Monique Benetton ist da durchaus seiner Meinung: Zu Hause hat sie zwei Pistolen, eine handliche 9-mm-Handfeuerwaffe und eine grössere, Kaliber 12 mm.

«Wir Frauen werden angegriffen, und darum müssen wir uns verteidigen», sagt sie. «Weil wir aber nicht so viel Kraft haben wie Männer, müssen wir das mit einer Waffe ausgleichen. Wenn du eine Pistole in der Hand hast, ist es egal, ob du 50 Kilo weniger wiegst als dein Angreifer.»

