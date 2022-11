Grosse Empörung am Murtensee – Die Bootsstege müssen weg – Hausbesitzer «stinksauer» Anwohnerinnen und Ferienhausbesitzer erfuhren an einem Infoabend der Gemeinde Mont-Vully, dass sie ihre Bootsstege abbauen müssen. Das sorgt für Zoff. Etelka Müller (FN)

Sollen verschwinden: Bootsstege am Ufer des Murtensees auf dem Gebiet der Gemeinde Mont-Vully. Foto: Charles Ellena (Freiburger Nachrichten)

Am Informationsabend zum kommunalen Richtplan am Donnerstagabend in Mont-Vully lag Unmut in der Luft: Weit über 100 Personen nahmen teil, und zahlreiche bekundeten ihren Ärger darüber, dass die privaten Bootsstege mit Anlegeplätzen für Schiffe und Boote künftig der Geschichte angehören sollen.