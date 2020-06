Kampf der alten rechten Männer – Die Bolton-Bombe hat in Washington eingeschlagen Es gibt bereits viele Bücher über Donald Trump. Keines aber hat so viel Sprengkraft wie die Memoiren seines ehemaligen Sicherheitsberaters John Bolton. Stefan Kornelius und Christian Zaschke, aus New York

«Keine überwölbende Philosophie von der Regierungsmacht, stattdessen eine Reihe von bauchgetriebenen Instinkten»: Der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton über Trump. Foto: Jabin Botsford (Getty)

Wollte man Donald Trump als Maschine nachbauen, dann brauchte es eine komplizierte Konstruktion aus Röhren und Zylindern, aus Druckkammern und Antriebskolben, um den ständigen Fluss aus Kompression und Dekompression zu imitieren. Innen und aussen, Attacke und Gegenattacke, Freund und Feind: Die Trump-Maschine braucht, wenn sie unter besonders heftigem Druck steht, dieses spezielle Ventil, das einerseits Druck ablassen und andererseits neuen Dampf aufnehmen kann. Gerade bauen sie diese Maschine. In Tulsa, Oklahoma.

Oklahoma liegt in der Mitte der USA, ungefähr gleich weit entfernt von den Küsten im Osten und im Westen, und damit im Herzen von Trumpland. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 erhielt Trump in Oklahoma gut 65 Prozent der abgegebenen Stimmen. Tulsa verfügt über eine Multifunktionshalle namens BOK Center, benannt nach der ortsansässigen Bank of Oklahoma. 19’199 Menschen passen in diese Halle, was nicht ausreichen wird, weshalb sie gerade eine zweite Fläche neben der Halle mit Bildschirmen, Lautsprecheranlagen und einer Bühne bestücken.

Der Gegenschlag kommt in Tulsa

Brad Parscale, einer von Trumps Wahlkampfmanagern, hat auf Twitter verkündet, es habe mehr als 800’000 Bestellungen für Tickets gegeben. In Tulsa wohnen rund 400’000 Menschen. Charterflüge werden Abgeordnete und den inneren Kreis einfliegen. Dazu Filmteams und Hunderte Journalisten. Gegeben wird «The Great American Comeback», die grossartige Rückkehr Amerikas, wie die Wahlkampfstrategen die beginnenden Kampagnenphase getauft haben. Gezeigt wird vor allem die Maschine mit ihrer technischen Besonderheit: einatmen und ausatmen in ein und demselben Augenblick, explodieren und implodieren, einstecken, damit man austeilen kann. Die Maschine hätte keinen Augenblick später gestartet werden dürfen.

«Er ist so voller Mist»: US-Aussenminister Mike Pompeo über Trump. Foto: Yuri Gripas (Reuters)

Die Leute werden Trump zujubeln, sie werden dicht an dicht stehen, als habe es die Corona-Pandemie nie gegeben, und er wird die Menge mit einer mäandernden Rede begeistern. Niemanden im BOK Center wird auch nur im Mindesten interessieren, was ein gewisser John Bolton enthüllt hat, obwohl dessen Buch die bisher vielleicht spektakulärste Veröffentlichung in der Amtszeit des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten darstellt. Tulsa, Oklahoma, wird also zum Antipoden der Hauptstadt. Washington implodiert, das Land explodiert.

Der am wenigsten gemochte politische Wüterich

Man tritt John Bolton nicht zu nahe, wenn man auch ihn als explosiven Typen beschreibt, der immer seine Freude hatte am politischen, aber vor allem auch am militärischen Feuerwerk. Falke werden diese Typen genannt, Bolton aber ist mehr. Er ist eine Mischung aus Falke und Raubkatze, und er ist definitiv einer der am wenigsten gemochten politischen Wüteriche in Washington.

Bolton war von April 2018 bis September 2019 Nationaler Sicherheitsberater im Weissen Haus. Er arbeitete zuvor sowohl für Ronald Reagan als auch für George H. W. Bush und dessen Sohn George W. Bush. Seiner Darstellung nach ist er im September des vergangenen Jahres zurückgetreten, weil es unüberbrückbare Differenzen zwischen ihm und dem Präsidenten gegeben habe. Donald Trump sagte, er habe John Bolton gefeuert.

Es sind in den vergangenen dreieinhalb Jahren viele Bücher über Trump und das Weisse Haus erschienen, von denen die meisten eine chaotische Regierung beschreiben, in deren Zentrum ein Präsident sitzt, der im Wesentlichen aus dem Bauch heraus handele und nicht so genau wisse, was er eigentlich tue. Das konnte man mal ernster nehmen und mal weniger ernst.

Unverdächtig, Trump von links kritisieren zu wollen

John Bolton ist nun der erste hochrangige Mitarbeiter aus dem innersten Zirkel, der Trump wirklich harte und unter Umständen justiziable Vorwürfe macht. Er ist überdies unverdächtig, Trump von links kritisieren zu wollen. Über den Schauspieler John Wayne hat dessen Kollege Hardy Krüger einmal erzählt, dass dieser so konservativ gewesen sei, dass es rechts von ihm nur noch die Wand gab. Bleibt man in dieser Analogie, steht Bolton auf der anderen Seite der Wand.

Bald nachdem Bolton im vergangenen September aus dem Weissen Haus geschieden war, wurde in Washington bekannt, dass er ein Enthüllungsbuch zu schreiben gedenke. Bereits im Januar sickerte an die «New York Times» durch, dass – so Bolton – Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski tatsächlich unter Druck gesetzt habe. Trump habe Hilfszahlungen zurückgehalten, um zu erreichen, dass Selenski Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter einleitete, der als Aufsichtsratsmitglied in einer ukrainischen Energiefirma gesessen hatte. Exakt wegen dieses Vorwurfs hatten die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet, das im Februar 2020 mit einem Freispruch endete. Bolton wurde in dem Verfahren allerdings nie als Zeuge vernommen, obwohl er angeboten hatte auszusagen, falls er vorgeladen werde.

Veröffentlichung verzögert sich

Als Erscheinungstermin des Buchs war der März dieses Jahres vorgesehen. Bolton musste sein Manuskript jedoch zunächst im Weissen Haus vorlegen, damit geprüft werden konnte, ob es gegen Vorschriften der Geheimhaltung verstiess. Bemerkenswerterweise übernahm ein früherer Mitarbeiter aus dem Nationalen Sicherheitsrat diese Aufgabe.

«Ein Schwachkopf»: Der ehemalige US-Aussenminister Rex Tillerson über Trump. Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

Was sich tatsächlich in den folgenden Monaten im Intrigengespinst um den Präsidenten abspielte, wird ein anderes Tell-all-Buch beschreiben müssen. Jedenfalls verzögerte sich die Veröffentlichung. Nachdem der Verlag Simon & Schuster ankündigte, das Buch werde am kommenden Dienstag erscheinen, reichte das Justizministerium in dieser Woche Klage ein. Nicht gegen den Verlag, sondern gegen Bolton persönlich. Daraufhin gelangten an diesem Mittwoch Exemplare des Buches an die Medien, erst an die «New York Times» und die «Washington Post». Washington D.C. ist ein Ort der Ränke und der Intrigen, da sind solche Durchstechereien üblich.

Nein, Finnland gehört nicht zu Russland

Es folgte die zweite Klage des Justizministeriums, quasi mit der Forderung, man möge das Buch einstampfen. Nachdem jetzt aber schon alle wichtigen Details bekannt sind, wird man Bolton zum Sieger dieses Wettlaufs erklären müssen.

Es gibt in dem Buch die üblichen Passagen, die Trump als ahnungslosen Deppen beschreiben, der fragt, ob Finnland zu Russland gehöre, und der nicht weiss, dass das Vereinigte Königreich eine Atommacht ist. Das mag bedenklich sein, aber solche Geschichten interessieren in Washington schon länger niemanden mehr. Der politische Betrieb und mit ihm weite Teile der Öffentlichkeit sind abgestumpft. Es gibt aber eben auch Passagen, die bei jedem anderen Präsidenten zu einem Skandal führen würden.

Die Bitte um chinesische Wahlhilfe

Bolton berichtet von einer Unterhaltung zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Rand des G-20-Gipfels in Osaka im vergangenen Sommer. Xi habe angemerkt, es gebe in den USA politische Akteure, die auf einen neuen Kalten Krieg zwischen China und den USA hinarbeiteten. Trump sei davon ausgegangen, dass Xi über die Demokraten spreche, und habe ihm beigepflichtet. Daraufhin habe er dargelegt, dass Xi ihm helfen könne, die Wahlen im November 2020 zu gewinnen, und zwar, indem China bei amerikanischen Farmern einkaufe, zum Beispiel Sojabohnen, um so sein Ansehen bei dieser für ihn so wichtigen Wählergruppe zu stärken. Bolton schreibt, er hätte gern den exakten Wortlaut dieses Gesprächs veröffentlicht. Das sei jedoch vom Weissen Haus mit Hinweis auf Geheimhaltungsvorschriften untersagt worden. Die Passage hat deswegen höchste Sprengkraft, weil Trump mit dem Feindbild China seinen Wahlkampf und seine Verteidigung bezüglich des amerikanischen Corona-Desasters bestreiten wollte. Das könnte jetzt schwierig werden.

Passage mit höchster Sprengkraft: Trump hat gemäss Bolton Xi Jinping dargelegt, dass er ihm helfen könne, die Wahlen im November 2020 zu gewinnen. Foto: Thomas Peter-Pool (Getty)

Ausserdem beschreibt Bolton, dass selbst Trumps engste und nach aussen loyalste Mitarbeiter sich über den Präsidenten lustig machten. Aussenminister Mike Pompeo, der offiziell zu den glühenden Unterstützern des Präsidenten zählt, habe ihm während eines Treffens mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un 2018 eine Trump betreffende Botschaft zukommen lassen. Inhalt: «Er ist so voller Mist.»

Die «Achse der Erwachsenen»

Was Trumps diplomatische Bemühungen mit Nordkorea angehe, habe Pompeo gesagt, es gebe «null Chance auf Erfolg». Bei anderer Gelegenheit gestand er Bolton, er sei beim Mithören eines Telefonats zwischen Trump und Kim Jong-un beinahe an einem Herzinfarkt gestorben. Trump hat derartige Bekundungen der Illoyalität bis jetzt noch immer mit einem Rauswurf geahndet.

«Null Chance auf Erfolg»: Trump trifft am 30. Juni 2019 den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Bolton steht in einer langen Reihe von ehemaligen Mitarbeitern des Weissen Hauses, die glaubten, Trump kontrollieren oder gar, wie Bolton selbst das plante, ihn für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren zu können. Den ehemaligen Aussenminister Rex Tillerson und den früheren Verteidigungsminister Jim Mattis nennt er die «Achse der Erwachsenen» im Weissen Haus. Beide versuchten vergeblich, Trumps Impulse zu lenken. Gleiches gilt für den vormaligen Stabschef John Kelly, der im Januar 2019 entnervt aufgab. Tillerson hat Trump einmal als «Schwachkopf» bezeichnet, wofür dieser sich bedankte, indem er Tillerson als «dumm wie ein Stein» beschrieb.

Der faustische Pakt im Weissen Haus

Bolton war nie zimperlich im Umgang mit Freund und Feind, wobei er zu jener Kategorie Aussenpolitiker in Washington gehört, die von der Zahl ihrer Feinde leben. Er war immer ein Aussenseiter, ein unberechenbarer Extremist, der früher, als Aussenpolitik noch als Kunst des Ausgleichs verstanden wurde, wegen seiner kriegslüsternen und konfrontativen Art gefürchtet wurde. Er war allseits bekannt als der Mann mit dem Walross-Schnauz und den kleinen, stechenden Augen.

Als Trump ihn nach dem Rauswurf der ersten und zweite Garde der Zuarbeiter zum Sicherheitsberater berief, war die Sorge nicht unberechtigt, dass der ewige Heisssporn des aussenpolitischen Betriebs endlich sein Ziel erreicht hatte: Der diabolische Steuermann flüstert einem naiven Regierungschef seinen Weltplan ein. Ein faustischer Pakt im Weissen Haus.

Tatsächlich hat Bolton schnell seine Vorstellung von einer gnadenlosen Iran-Politik durchgesetzt. Auch war seine Handschrift im Ringen um die Demokratie in Venezuela erkennbar. Seine Notizen sind, wie nun im Buch erkennbar, minutiös, er ist als fanatischer Mitschreiber gefürchtet, es finden sich minutenexakte Auflistungen von Besprechungen. Die Rezensenten in den amerikanischen Zeitungen nennen die Darstellung ermüdend und kleinteilig. Zugleich zeigt Bolton seine Abscheu vor dem Amateur Trump, der über «keine überwölbende Philosophie von der Regierungsmacht oder von Aussenpolitik verfügt, aber stattdessen über eine Reihe von bauchgetriebenen Instinkten».

Die zügige Entfremdung

Die Entfremdung kam also zügig und war nicht mehr zu ignorieren, als Trump sein Liebeswerben um den nordkoreanischen Diktator begann. Trump war vor allem daran interessiert, dass Pompeo eine von ihm signierte CD mit der Aufnahme von Elton Johns «Rocket Man» an Kim aushändigt. Bolton beklagt, dass er den Vorgang überwachen sollte, spielte das Spiel aber mit – bis zu dem Tag, als sich Kim und Trump am innerkoreanischen Grenzort Panmunjom trafen. Bolton weigerte sich, am Termin teilzunehmen.

Nein, über dieser Beziehung konnte kein Segen liegen. Bolton schildert, wie Russlands Präsident Wladimir Putin Donald Trump am Telefon von der Verwerflichkeit des venezolanischen Oppositionsführers Juan Gaidó überzeugte. Mit einem Trick: Er beschrieb ihn als eine lokale Variante von Hillary Clinton. Dabei hatte Bolton Trump schon so weit, dass er eine Invasion Venezuelas «cool» gefunden hätte.

Den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan umschmeichelte der Präsident laut Bolton mit der Zusicherung, er werde schon für den Schutz der staatseigenen Halkbank sorgen, die nach der Umgehung der Iran-Sanktionen in den USA juristisch unter Druck stand. Den Tiefpunkt der Beziehung zu Trump erlebte Bolton, als er nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran alle Vorbereitungen zu einem Militärschlag getroffen hatte, zu Hause noch schnell das Hemd wechselte, weil er sich auf eine lange Nacht einstellte, und nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus feststellen musste, dass der Angriff abgesagt war. Der Präsident hatte den Plan aus Sorge vor zu vielen Toten gestoppt. Bolton schreibt empört: «Das war das irrationalste Ding, das ich jemals einen Präsidenten habe tun sehen.»

Der Feind Trumps ist mein Freund

Heute freuen sich Trumps Gegner über ihren neuen Freund. Längst gilt die Devise: Der Feind Trumps ist mein Freund, selbst wenn es sich um den Sonderling Bolton handelt, mit dem das Establishment sonst wenig zu tun haben wollte. So also reiht sich der geschasste Berater in die Reihe der Kritiker und Warner, die zuletzt immer länger wurde: darunter Jim Mattis, der langjährige Verteidigungsminister, der Trump offen einen Spalter nannte, sowie eine ganze Reihe ehemaliger Generalstabschefs und die republikanische Senatorin Lisa Murkowski, die in einer ungewöhnlichen Einlassung sagte, man habe vielleicht den Punkt erreicht, an dem man ehrlicher mit den internen Bedenken umgehen müsse. Der frühere Stabschef John Kelly pflichtete Mattis zumindest indirekt bei, indem er sagte, kein Präsident sei jemals Diktator oder König. «Wir müssen besser darauf achten, wen wir wählen.»

«Wir müssen besser darauf achten, wen wir wählen»: Der ehemalige Stabschef General John F. Kelly über Trump. Foto: Bill Clark (Getty Images)

Trump, die Maschine, braucht diese Kritik, und er pflegt seine Kritiker schlecht zu behandeln: Kelly nannte er einst einen Mitläufer, Mattis den «überschätztesten General der Welt». Mattis erwiderte daraufhin, dass Trump die 21-mal für den Oscar nominierte Schauspielerin Meryl Streep ebenfalls einmal als «überschätzt» beschrieben hatte. «Ich fühle mich geehrt», sagte Mattis, «ich glaube, dass ich damit die Meryl Streep unter den Generälen bin.»

«Ich fühle mich geehrt»: Der ehemalige US-Verteidigungsminister General James Mattis, nachdem ihn Trump in despektierlicher Weise mit der Schauspielerin Meryl Streep verglichen hat. Foto: Ognen Teofilovski (Reuters)

Tillerson, Mattis, Kelly und nun Bolton: Im Weissen Haus sind sie gekommen und gegangen. Die Washingtoner Denkfabrik Brookings hat ausgerechnet, dass der Präsident in seiner Amtszeit 88 Prozent des Kernpersonals ausgetauscht hat, was zumindest in der jüngeren Geschichte der USA ein einsamer Rekord ist.

Teil der Familie wendet sich ab

Zuletzt wurde Trump wiederholt als einsam beschrieben, eingesperrt im Weissen Haus, isoliert von seinen Wählern, allein mit Fox News und seinem Twitter-Kanal. Die Sache wird nicht einfacher für ihn, wenn sich nun auch Teile der Familie abwenden. Trumps Nichte Mary, die Tochter seines verstorbenen Bruders Fred, wird Ende Juli ein Buch auf den Markt bringen, dessen Titel die Lektüre vorwegnimmt: «Zu viel und nie genug – wie meine Familie den gefährlichsten Mann erschuf.»

Mary Trump ist von Beruf Psychologin. Sie könnte also wissen, wovon sie schreibt. Bis zur Veröffentlichung wird das Subjekt ihrer Untersuchung schon wieder reichlich Druck aufgebaut haben. Die Maschine ist ebenso verlässlich wie unersättlich.