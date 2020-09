Podcast «Politbüro» – Die böse Diktatur der Städter Ab wann gerät eine Demokratie ausser Balance? Darf die Stadt dem Land ihren Willen aufzwingen? Gefährdet das Jagdgesetz unseren inneren Zusammenhalt? Und damit: Herzlich willkommen im «Politbüro», dem Politik-Podcast von Tamedia. Philipp Loser , Raphaela Birrer , Christoph Lenz

Der Wolf ist tot! Beim Jagdgesetz, das den Wildtierbestand regulieren soll, stossen zwei Schweizer Weltbilder aufeinander. Foto: Keystone

Fünf Fragen müssen die Schweizerinnen und Schweizer am Abstimmungssonntag vom 27. September beantworten, bei einer scheinen sie sich noch nicht ganz sicher. Taugt das neue Jagdgesetz etwas? Oder gefährdet es unsere Artenvielfalt? Dabei geht es um mehr als um den Wolf oder den Luchs; die Vorlage ist auch demokratiepolitisch interessant. Ist es in Ordnung, wenn eine Mehrheit in den Städten und Agglomerationen über etwas entscheidet, das am Schluss Konsequenzen für die Menschen in den ländlichen Gebieten hat? Wann kippt die Balance? Was muss die Minderheit aushalten?

Ausserdem Thema im «Politbüro»: die Zukunft unserer europäischen Beziehungen. Wie geht es weiter mit dem Verhältnis zur EU, wenn die Begrenzungsinitiative der SVP abgelehnt wird? Wird dann der Rahmenvertrag wieder zum Thema? Und warum redet eigentlich heute niemand über diesen Vertrag? Darüber und über andere Fragen reden Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Philipp Loser in der aktuellen Ausgabe des «Politbüro», dem Politik-Podcast von Tamedia.