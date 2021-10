SC Bern in der Krise – Die bittere Berner Erkenntnis, wie überlegen die Gegner sind Nach dem 3:6 gegen Davos spricht SCB-Captain Simon Moser von einem Klassenunterschied. Und muss Sportchef Andrew Ebbett feststellen, dass nur eine gute Linie nicht reiche. Kristian Kapp

Und wieder Frust: Die Berner Spieler nach dem 3:6 am Samstag gegen Davos. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Zumindest ein Berner Anhänger hat an diesem Samstagabend den Humor nicht verloren. Es ist schon 23 Uhr, in der Halle ist praktisch keiner mehr, der Eismeister verräumt gerade die beiden Tore. Da brüllt der Fan, die Akustik der grossen Leere perfekt nutzend: «Meister! Schweizer Meister!» Danach ist es still, ein für den SCB weiterer schlechter Abend geht zu Ende.

Eine Stunde zuvor war es noch laut, da hatte keiner über einen Meistertitel gescherzt. Die Spieler, die sich nach der 3:6-Niederlage gegen Davos zur Verabschiedung vor der grossen Wand aufstellten, hörten Pfiffe und Buhrufe. Die zwölfte Niederlage im 17. Saisonspiel war eine besonders schmerzhafte, da sich das Spiel des Gegners auf einem anderen Level befand und die Betrachtung der Berner Chancenlosigkeit jedem wehtun musste. Auch bei den Spielern hinterliessen diese 60 Minuten gegen Davos Spuren.