Sabine Tschäppeler, welche Auswirkungen hat der Lockdown auf das Ökosystem in Bern und Umgebung?

Da in der Stadt viele Sport- und Grünanlagen geschlossen sind, zieht es viele in die naturnahen Gebiete ausserhalb der Stadt. Dies bringt Unruhe in sonst relativ störungsarme Gebiete. Die Tiere sind jetzt in der Paarungs- und Brutzeit und besonders sensibel. Werden sie oft gestört, verlieren sie viel Energie. Besonders Jungwild und Vögel, die nah am Boden brüten wie das Rotkehlchen, sind davon betroffen.