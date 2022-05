Eine enge personelle Betreuung wie hier in einem Zürcher Pflegeheim wird seltener. Foto: Thomas Egli

Die Menschen in den Schweizer Altersheimen haben in den letzten zwei Jahren besonders stark gelitten. Tausende sind verstorben, andere lebten lange eingeschlossen und isoliert. Jetzt endlich scheint die Pandemie vorüber. Doch unzählige Bewohnerinnen und Bewohner leiden weiterhin. Lethargisch sitzen sie in ihren Zimmern, abwesend, keine Emotionen in den Gesichtern, kaum noch Mensch.