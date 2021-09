Genuss auf dem Fluss – Die besten Tipps für Flusskreuzfahrten Lukullische Erlebnisse, Lichterglanz in Lyon oder brachiale Lederhosenmusik: Gegen Ende des Jahres häufen sich Themen-Flusskreuzfahrten. Beat Eichenberger

Auf zwei Excellence-Schiffen des Reisebüros Mittelthurgau findet das Excellence-Gourmetfestival statt. Foto: zvg

Wellness an Land und an Bord

Auf der Reise steht unter anderem ein Besuch der Vita-Classica-Therme in Bad Krozingen auf dem Programm. Foto: zvg

Eine Wellnessreise auf dem Fluss gibt es nicht alle Tage. Die Kombination hat sich Thurgau Travel auf drei Fahrten auf dem Rhein mit dem Flaggschiff Thurgau Ultra zwischen Ende Oktober und Mitte November 2021 einfallen lassen. Auf der Fahrt von Basel bis Koblenz und zurück sind nebst einer Wellnessbehandlung an Bord des Suitenschiffs der Besuch der Bad-Emser-Therme und der Vita-Classica-Therme in Bad Krozingen vorgesehen, dazu ein Abstecher zum Luisenpark in Mannheim oder eine Kräuterwanderung in Karlsruhe. Weitere Goodies wie vegane Menüs oder Smoothies zum Frühstück ergänzen die speziellen Reisen. Neu bietet Thurgau Travel übrigens für 100 Franken eine «Pioneer-Card» an, die Annehmlichkeiten wie exklusive Vorzugsangebote beinhaltet.