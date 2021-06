Wandern mit Anhänger – Die beste Erfindung seit dem Rucksack? Warum einen schweren Rucksack tragen, wenn man ihn beschwingt hinter sich herziehen kann? Unser Autor hat einen mit 20 Kilo beladenen Wanderanhänger getestet. Giuseppe Wüest

Schwungrad-Effekt: Mit dem am Hüftgurt hängenden Wanderanhänger läuft es sich in der Ebene im wahrsten Sinne des Wortes beschwingt. Foto: Nina Kobelt

Der möglicherweise grösste Nachteil eines Wanderanhängers: Man packt vielleicht zu viel ein. In meinem Fall bei einer mehrtägigen autarken Tour durch den Schwarzwald: Zelt, Matte, Schlafsack, Gaskocher, Kochtopf, Solarpanel, Powerbank, Notfallapotheke, Wechselkleider, Nahrungsmittel für drei Tage, Wasser et cetera. Das war die lange Fassung. Die Kurzversion: gut 20 Kilo. Und das, sollte sich später vor Ort erweisen, war etwas viel. Doch der Reihe nach.

Ein Wanderanhänger, was ist das überhaupt? Bei den meisten Modellen handelt es sich um zweirädrige Gefährte, auf die man sein Gepäck schnallt und die man, an einem Hüftgurt angehängt, hinter sich herzieht. Die Hände bleiben normalerweise frei und werden nur bei starken An- oder Abstiegen zu Hilfe gezogen.