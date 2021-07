Niemand reist nach Asien und Afrika – Die Berner Tropenimpfungen bleiben liegen In der Impfstofffabrik in Thörishaus steht die Produktion seit über einem Jahr still. Die Angestellten sind in Kurzarbeit, einige wurden gar entlassen. Adrian Hopf-Sulc

Hoch spezialisiert: In Thörishaus werden zwei Impfstoffe aus lebendigen Bakterien hergestellt. Foto: Nicole Philipp (Archiv)

Eigentlich lief es für die Fabrik in Thörishaus wie am Schnürchen: In den letzten Jahren wurden mindestens 50 neue Stellen geschaffen. Der bewährte Typhus-Impfstoff verkaufte sich gut. Und der in den USA entwickelte Impfstoff gegen Cholera hatte die klinischen Tests bestanden – und sollte nun in Thörishaus in grösseren Mengen hergestellt werden.

Und dann kam Corona. Andere Impfstoffhersteller sahen die Chance des Jahrzehnts und stiegen in das Wettrennen um den Covid-19-Impfstoff ein. Doch in Thörishaus stand bald alles still.

Denn die beiden Produkte aus der traditionsreichen Fabrik in der Gemeinde Köniz richten sich primär an Menschen aus der westlichen Welt, die verreisen. Wer etwa in Indien Ferien macht, erhält vom Tropenarzt die Schluckimpfung Vivotif gegen Typhus. Und wer sich länger etwa in Zentralafrika aufhält, dem könnte der neue Cholera-Impfstoff Vaxchora in Pulverform verschrieben werden.