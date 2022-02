Playoff in der Mysports League – Die Berner Teams wollen zu Spielverderbern werden Am Samstag starten Huttwil, Thun und Lyss in den Viertelfinal. Derweil hofft Wiki-Münsingen auf den Klassenerhalt am grünen Tisch. Jürg Sigel

Hockey Huttwil (links Michael Ruch) sowie der EHC Thun (rechts Stephan Küenzi) haben die Qualifikation auf den Rängen 2 und 3 abgeschlossen. Archivfoto: Marcel Bieri

Hockey Huttwil, der EHC Thun sowie der SC Lyss haben sich für das Playoff der Mysports League qualifiziert. Doch bereits vor dem am Samstag beginnenden Viertelfinal steht fest: Keiner der Berner Vertreter will und kann heuer aufsteigen. Anders verhält es sich bei deren Widersachern im Playoff, das im Best-of-five-Modus ausgetragen wird. Sie alle haben beim Verband das entsprechende Bewerbungsdossier für die Aufnahme in die Swiss League eingereicht und grünes Licht erhalten, sofern sie die sportlichen Kriterien erfüllen. Gemäss Reglement muss der Playoff-Final erreicht werden, eventuell genügt auch die Halbfinalteilnahme, falls zwei nicht zur Promotion berechtigte Mannschaften im Endspiel stehen.