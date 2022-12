Kaum mehr freie Betten – Die Berner Spitäler sind bereits ausgelastet Noch vor dem Start in die Weihnachtsferien sind die Kliniken nah am Anschlag. Das sind die Gründe, warum. Benjamin Bitoun Andreas Weidmann

Festtage sind Unfalltage: In den Weihnachtsferien werden die Spitäler vermehrt auch Unfallpatienten versorgen müssen. Foto: Andrea Badrutt

Die Spitäler im Kanton Bern laufen am Limit – und das, obwohl die erfahrungsgemäss intensivsten Tage des Jahres kurz bevorstehen: die Festtage.

Am Samstag beginnen die Weihnachtsferien. Wieder werden Tausende zum ersten Mal in der Saison auf die Skipisten strömen, weshalb es über die Festtage auch häufiger zu Unfällen kommt. Das wird vor allem die Intensivstationen noch zusätzlich belasten.

Genau diese zusätzliche Belastung kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn: Im ganzen Kanton Bern ist der Grossteil der Spitalbetten bereits jetzt besetzt. So schreibt etwa die Hirslanden-Gruppe auf Anfrage, dass aktuell 90 Prozent der betriebenen Betten in ihren Kliniken Permanence, Salem und Beau-Site belegt sind.

Schwierig ist die Situation gegenwärtig auch in den Kliniken im Berner Oberland, also ausgerechnet dort, wo die meisten verunfallten Wintersportlerinnen und -sportler in den kommenden Tagen landen dürften. Im Spital Thun scheint die Überforderung so gross, dass nicht einmal die Anfrage dieser Zeitung beantwortet wurde – zum «Schonen interner Ressourcen», wie die Spitalsprecherin begründete.

Für Interlaken und Frutigen vermeldet Sandro Hügli, Sprecher der Spitäler fmi AG: «Unsere Spitäler sind zu etwa 95 Prozent belegt.» Dennoch gingen von Krankenhäusern aus dem gesamten Kanton Anfragen zur Übernahme von Patienten ein.

Skifahrer drängen auf die Pisten. Die Spitäler rechnen mit einer zusätzlichen Belastung für ihre Notfallstationen. Foto: Urs Jaudas

Als Spitäler in einer Tourismusregion seien die Kliniken in Interlaken und Frutigen an Unfälle gewöhnt und auch auf eine grössere Anzahl von Unfallpatienten über die Festtage vorbereitet. «Doch die Lage ist angespannt», betont Hügli.

Deshalb hätten die Verantwortlichen reagiert, so der Spitalsprecher. «Wir haben die Notaufnahme personell verstärkt.» Zudem würden sich Pool-Mitarbeitende und temporäre Fachkräfte bereithalten. Falls nötig werde die Anzahl der Wahleingriffe deutlich reduziert.

Trotz der Massnahmen hofft Sandro Hügli auf schlechtes Wetter. Der Grund: «Herrschen gute Verhältnisse, behandeln wir erfahrungsgemäss deutlich mehr Notfälle. Ist das Wetter eher ungünstig, reduziert sich diese Zahl.»

Wenn überlastete Spitalangestellte in der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage zum Checken der Wetterprognosen übergehen, dann stellt sich die Frage: Wer oder was ist für die aussergewöhnliche Situation der Spitäler verantwortlich?

Grippe- und RS-Viren

Aktuell überrollt eine Grippewelle die Schweiz. Parallel dazu grassiert das hochansteckende RS-Virus. Betroffen sind in beiden Fällen mehrheitlich Kinder, weshalb die Notfallstationen und vor allem die Kinderspitäler unter Druck stehen.

So etwa die Kinderklinik des Inselspitals. Sie verfügt über 145 Betten – und ist vollständig belegt. Insel-Sprecher Didier Plaschy sagt: «Die Kinderklinik arbeitet derzeit an der Belastungsgrenze.» Und: «Das RS-Virus ist für den Hauptteil der Hospitalisationen wegen Atemwegsinfektionen zuständig.»

Was tun bei RS-Virus? Infos einblenden Eigentlich ist das RS-Virus ein altbekannter Krankheitserreger, der jedes Jahr auftritt und neben Kindern und Jugendlichen auch Erwachsene befallen kann. Während es bei Erwachsenen und älteren Kindern meist nur leichte Symptome einer Erkältung wie Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen auslöst, ist es für Babys und Kleinkinder bis zum Alter von zwei Jahren gefährlich und der häufigste Auslöser einer schweren Infektion der unteren Atemwege, die eine Hospitalisation nötig macht. Das Inselspital rät Eltern, gut auf die Warnzeichen und Symptome von RSV-Infektionen zu achten: Wenn das Kind in Atemnot gerät oder wenn die Atmung keuchend oder stossend ist, ist dringend ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Ein weiteres Warnzeichen ist es, wenn die Trinkmenge des Kindes um mehr als ein Drittel gegenüber der üblichen Menge abnimmt. (awb)

Die Kinderklinik der Insel federe die Engpässe ab mit verschiedenen Massnahmen wie etwa Personalrotationen oder der Optimierung der Einsatzpläne, sagt Plaschy. Doch aufgrund der knappen Bettensituation müssten auch Kinder und Jugendliche länger auf geplante Eingriffe warten.

Personalmangel

Zwar sind die Berner Spitalbetten nahezu vollständig belegt. Doch viel mehr wären eigentlich verfügbar. Sie können jedoch von den Krankenhäusern nicht belegt werden, weil ihnen das Personal fehlt. In Interlaken und Frutigen kann laut Sprecher Hügli fast jedes fünfte Spitalbett nicht betrieben werden.

Auch die Insel oder die Hirslanden-Gruppe können nicht alle Betten betreiben. Schweizweit sind aktuell über 200 der rund 3200 Hirslanden-Betten geschlossen, die meisten davon in Bern. Erst kürzlich klagte Hirslanden-Chef Daniel Liedtke gegenüber der «Handelszeitung»: «In unseren Kliniken in Bern haben wir zurzeit 10 Prozent Pflegekapazität weniger zur Verfügung, als wir eigentlich brauchen würden.»

Überlastete Hausarztpraxen und Altersheime

Dass die Spitäler in diesem Jahr noch stärker am Anschlag sind, hat auch mit der Überlastung der anderen Player im Gesundheitswesen zu tun. Altersheime, Spitex oder Hausärzte – sie alle liefen am Limit, sagte Hugo Burgener, Chef des (ebenfalls ausgelasteten) Spitalzentrums Oberwallis, im SRF-«Regionaljournal».

Die Folge: Viele Patientinnen und Patienten landen eigentlich unnötigerweise im Spital und belegen dort ein Bett oder verstopfen den Notfall.

Eine Patientin wird in einem der Zimmer im Notfallzentrum des Inselspitals Bern betreut. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Spitäler im Kanton Bern bestätigen Burgeners Eindruck. Aufgrund der angespannten Versorgungssituation in der ganzen Gesundheitsbranche sei die Anzahl Fälle in der Notfallaufnahme in Interlaken und Frutigen deutlich gestiegen, sagt auch Sprecher Hügli.

Die Betten der Hirslanden-Spitäler blieben unter anderem deshalb länger besetzt, weil Anschlusslösungen in der Pflege und Rehabilitationsplätze fehlten, fügt Myriam Holzner von Hirslanden Bern hinzu.

