Vor den Nationalratswahlen – Die Berner SP will ihre Männer schützen Bei den Nationalratswahlen vom nächsten Jahr will die SP Kanton Bern wieder mit einer reinen Frauen- und einer reinen Männerliste antreten. Susanne Graf

Von den SP-Männern hat es 2019 nur Matthias Aebischer in den Nationalrat geschafft. Foto: Nicole Philipp

Es herrschte keine Freude, als die SP des Kantons Bern am Samstag an ihrem Parteitag in Biel auf die kantonalen Wahlen zurückblickte: «Die Sitzverluste im Grossen Rat und das Verpassen der rot-grünen Mehrheit im Regierungsrat schmerzen», schreibt sie in einer Medienmitteilung. SP-Kandidat Erich Fehr schaffte den Sprung in den Regierungsrat nicht.