Die Regierungsräte Pierre Alain Schnegg (rechts) und Christoph Ammann: Die Berner Regierung will nicht weiter verschärfen. Foto: Raphael Moser

Als im Oktober die Infektionszahlen wieder anzogen, war Bern im Lager jener Kantone, die am schnellsten und schärfsten handelten. Doch jetzt, wo die Lage gemäss Epidemiologen sehr bald ausser Kontrolle geraten könnte, lehnt der Regierungsrat die vom Bundesrat verlangten weiter gehenden Einschränkungen ab.

Viele Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht verwirrt. Schliesslich hat auch der Berner Weg nicht den erhofften Erfolg gebracht. Auch hier steigen die Ansteckungszahlen, auch hier ist die Situation in den Spitälern für das Personal über eine längere Zeit alles andere als erträglich.

Jeder Kanton für sich und viele von ihnen gegen den Bundesrat. Das untergräbt in dieser heiklen Phase der Pandemie das Vertrauen in die Behörden und schwächt den Kampf gegen das Virus. Zwar mag es epidemiologisch nicht entscheidend sein, ob die Beizen schon um 19 Uhr schliessen, wie vom Bundesrat verlangt, oder weiterhin um 21 Uhr, wie vom Regierungsrat gewünscht. Doch öffentlich über zwei Stunden Unterschied zu feilschen, obschon steigende Fallzahlen bald die totale Schliessung erzwingen könnten, das ist ein schräges Signal. Die Einsicht, dass die Lage ernst ist, dürfte so in der Bevölkerung jedenfalls nicht zunehmen.

Es ist nicht so, wie jetzt viele wieder posaunen, dass nämlich der Föderalismus im Pandemiefall des Teufels sei. Dass die Kantone die Lage vor Ort am besten einschätzen und Massnahmen am wirksamsten umsetzen können, das bleibt richtig. Das Problem ist der unkoordinierte Föderalismus, der zu einem unübersichtlichen und widersprüchlichen Bild führt und Verwirrung stiftet.

Offensichtlich hat es der Bundesrat mit Blick auf die zweite Welle verpasst, zusammen mit den Kantonen rechtzeitig eine Art Ampelsystem zu entwickeln. So wären je nach Fallzahlen, Auslastung der Spitäler und weiteren Messwerten in einem bestimmten Moment genau definierte Einschränkungen fällig. Das Corona-Regime wäre so nachvollziehbarer. Auch müssten die Kantone, wo sinnvoll, regional koordiniert vorgehen.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Dem Föderalismus bleibt Zeit, es besser zu machen.