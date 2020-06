Bauarbeiten abgeschlossen – Die Berner Rathausgasse ist gepflästert Nach vierjähriger Arbeiten wird die Baustelle in der Rathausgasse nächste Woche aufgehoben.

Vier Jahre haben die Arbeiten zur Pflästerung der Rathausgasse gedauert. Bild: Franziska Rothenbühler

In diesen Tagen beenden in Bern Arbeiter die Pflästerung der Rathausgasse. Damit ist nun auch die letzte Hauptgasse von Berns unterer Altstadt gepflästert und für die Bewohner der Gasse endet eine vierjährige Zeit von Baustellen.

Wie die Stadt Bern und Energie Wasser Bern (ewb) am Freitag mitteilten, wollte ewb 2016 in der Rathausgasse eigentlich nur Elektroleitungen ersetzen. Kurz nach Beginn der Arbeiten stellte sich aber heraus, dass auch die Wasser- und Gasleitungen sanierungsbedürftig waren.

Unter diesen Voraussetzungen stieg auch die Stadt Bern ins Bauvorhaben ein und sanierte – inzwischen im Rahmen eines Gesamtprojekts – die Abwasserleitung sowie die privaten Dachwasseranschlüsse. Zudem beschloss die Stadt, den bisherigen Asphaltbelag durch eine Pflästerung zu ersetzen.

Noch ist in Berns Rathausgasse allerdings nicht ganz Schluss mit Bauen: Wie Stadt Bern und ewb in ihrer Mitteilung schreiben, sind derzeit an mehreren Privatliegenschaften umfassende Sanierungsarbeiten im Gang. Beispielsweise wird das Gebäude des ehemaligen Kinos Capitol rück- beziehungsweise neu gebaut.

( SDA, nfe )