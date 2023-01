Nach krisenbehafteten Jahren – Die Berner Fachhochschule versucht den Befreiungsschlag Seit 2015 hat die Berner Fachhochschule laufend Marktanteile verloren. Eine neue Strategie soll nun die Wende bringen. Erste Fortschritte sind bereits erkennbar. Quentin Schlapbach

Einer von über 30 Standorten: Das Rektorat der Berner Fachhochschule in der Länggasse. Foto: Adrian Moser

Es gab im letzten Jahr zwei Nachrichten, welche die Berner Fachhochschule (BFH) hoffnungsvoll stimmen dürfen. Im November 2022 teilte die kantonale Baudirektion mit, dass sie das fehlende Grundstück in Biel, das für den Bau des Campus notwendig ist, aussergerichtlich erwerben konnte. Eine Inbetriebnahme des Bieler Campus im Jahr 2027 – fünf Jahre nach dem ursprünglichen Plan – sei nun «realistisch».

Die zweite gute Nachricht betraf eine Zahl, die sich jeweils Ende Jahr in der Kantonsrechnung niederschlägt. Das erste Mal seit 2015 waren die jährlichen Ausgleichszahlungen, die der Kanton im Rahmen der interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) an andere Kantone leisten muss, nicht mehr gestiegen. Lag das Minus aus Sicht des Kantons Bern 2020 noch bei 8,1 Millionen Franken, waren es 2021 noch 7,4 Millionen Franken.

Der Mechanismus hinter diesen FHV-Beiträgen ist relativ simpel. Wenn Studierende aus anderen Kantonen an der BFH studieren, wird der Kanton Bern als Trägerkanton dafür entschädigt. Wenn hingegen Bernerinnen und Berner ausserhalb der Kantonsgrenzen einem Studium nachgehen, wird der Kanton Bern zur Kasse gebeten. Dieses System soll den Wettbewerb unter den Kantonen und seinen Hochschulen befeuern.

Bis 2015 fiel der jährliche Saldo in der FHV-Abrechnung aus Berner Sicht positiv aus. Dann wendete sich das Blatt.

2021 studierten 43 Prozent der Berner Fachhochschulstudierenden an der BFH. Zum Vergleich: Die Kantone Luzern (58 Prozent), Basel-Stadt (70 Prozent) und Zürich (72 Prozent) erreichen mit ihren Hochschulen deutlich mehr als die Hälfte der heimischen Studierendenschaft.

Interne und externe Probleme

Aus Sicht der kantonalen Bildungsdirektion (BKD) gibt es einen zentralen Grund, weshalb die BFH im Wettbewerb unter den Fachhochschulen zurückgefallen ist. «Die Beobachtung, dass die Marktanteile der BFH unter Druck stehen, kann seit 2013 gemacht werden», sagt BKD-Mediensprecher Christoph Schelhammer. Damals habe die benachbarte Fachhochschule Nordwestschweiz neue Campusbauten in Olten und in Brugg-Windisch in Betrieb genommen. Auch die Hochschule Luzern konnte ihre Bildungsstätten in Luzern und Rotkreuz während dieser Zeit umfassend erneuern.

Das habe dazu geführt, dass sich mehr Berner Studierende für ein Studium bei der Konkurrenz entschieden haben, «weil diese einen modernen, gut erreichbaren Campus anbieten konnten», so Schelhammer. Kritik an der Führung der BFH will die Bildungsdirektion von Christine Häsler (Grüne) denn auch keine äussern. Dass es bei der Standortkonzentration zu Verzögerungen gekommen sei, liege schliesslich ausserhalb des Einflusses der BFH, so Schelhammer.

Tatsächlich sind die Hauptschuldigen für den schleppenden Infrastrukturausbau bei der Berner Politik zu suchen. Zuerst blockierten lokale Lobbys im Grossen Rat eine raschere Zentralisierung der Standorte. Als dann das erste Campus-Projekt in Biel aufgegleist war, sorgten Unvermögen und Fehlplanungen in der kantonalen Baudirektion dafür, dass der Neubau bis heute nicht fertiggestellt werden konnte.

Neben diesen externen Baustellen lief bei der BFH jedoch auch intern einiges schief. In mehreren Departementen kam es in den vergangenen Jahren zu Konflikten, die teils auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Für Missmut sorgte insbesondere eine Welle von Frühpensionierungen und umstrittener Personalentscheide. Eine dieser Frühpensionierungen betraf auch den langjährigen Rektor Herbert Binggeli. Er ging 2020 in Pension.

BFH setzt auf Megatrends

Sein Nachfolger heisst Sebastian Wörwag. Der neue Rektor, der lange Zeit die Fachhochschule St. Gallen leitete, hat im Oktober 2020 das Ruder übernommen. Nach zwei Jahren im Amt will er die BFH für die Zukunft neu aufstellen «Wir sind in einem Transformationsprozess», beschreibt er die heutige Lage seiner Hochschule.

Es sei eine «sehr spannende und vielfältige» Hochschule gewesen, die er vor zwei Jahren übernommen habe. Was aus seiner Sicht damals aber noch fehlte, war ein klarer Fokus, eine gemeinsame Ausrichtung der verschiedenen Departemente. Genau hier soll die neue Strategie ansetzen.

Sebastian Wörwag ist seit 2020 Rektor der Berner Fachhochschule. Foto: Stefan Wermuth

26 Seiten umfasst das neue Strategiepapier, welches ab 2023 die Richtung der BFH vorgeben soll. Das Spezielle daran ist, dass die sieben Departemente künftig alle in denselben drei Themenfeldern ihre Schwerpunkte setzen sollen: Nachhaltigkeit, digitale Transformation und «Caring Society».

«Wir wollen nicht bloss Buzzwords setzen», sagt Wörwag. So seien in den einzelnen Departementen bereits konkrete Fokusthemen definiert worden, wie die neue Strategie implementiert werden könne. Der BFH-Rektor will, dass seine Hochschule nicht nur in der wissenschaftlichen Welt als Akteur wahrgenommen wird, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben. In unsicheren Zeiten – Stichwörter: Klimakrise, Fachkräftemangel, Versorgungsnotstand – könne eine Hochschule eine Orientierungsrolle einnehmen, so Wörwag.

Fortschritte sind erkennbar

Die neue Strategie soll dazu beitragen, dass wieder mehr Studierende sich für ein Studium an der BFH entscheiden. Tatsächlich sind in den vergangenen beiden Jahren bereits einige Fortschritte erkennbar. Während der Corona-Krise haben sich schweizweit deutlich mehr junge Erwachsene für ein Studium entschieden. Die BFH konnte von diesem Wachstum überdurchschnittlich profitieren. «Wir sind klar attraktiver geworden», sagt Wörwag. Die Zahl der Studierenden ist von 2019 bis 2021 um satte 11 Prozent gestiegen.

Das Ziel, dass die BFH wieder mehr ausserkantonale Studierende anzieht, als dass Bernerinnen und Berner eine andere Fachhochschule wählen, ist damit zwar immer noch nicht erreicht. Aber zumindest rückt es wieder etwas näher. Ob das Ziel erreicht werden kann, bevor die beiden neuen Standorte in Biel und Bern fertig sind, bleibt aber fraglich. «Wir können im Moment in vielen Departementen rein räumlich nicht weiter wachsen», sagt Wörwag. Einige Studiengänge können heute nur noch dank Anmietungen von externen Räumlichkeiten aufrechterhalten werden.

Die Bildungsdirektion setzt – zumindest öffentlich – keinen Druck auf die BFH-Führung auf, dass die Bilanz bei den jährlichen Ausgleichszahlungen für den Kanton Bern bald wieder positiv ausfällt. «Die BFH bemüht sich um eine ständige Optimierung ihrer Angebote und ihres Profils, um auf eine Verbesserung der Bilanz hinzuarbeiten», sagt BKD-Sprecher Christoph Schelhammer. Wenn die BFH ihre Marktanteile bis zur Eröffnung des Campus in Biel halten kann, wäre das aus Sicht des Kantons schon zufriedenstellend.

Podcast Gesprächsstoff Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

Fehler gefunden?Jetzt melden.