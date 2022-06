Datenanalyse zu den Sommerferien – Die beliebtesten Reiseländer der Schweizer der letzten Jahre – und die Trends 2022 In den Sommerferien zieht es viele wieder ins Ausland. Aber wohin? Und hat die Pandemie die Vorlieben verändert? Wir haben Daten aller Schweizer Flughäfen ausgewertet und mit Reiseveranstaltern gesprochen. Yannick Wiget Patrick Meier

Ist wieder stark gefragt, nachdem alle Reisebeschränkungen gefallen sind: Badeferien am Meer. Emilio Morenatti (AP Photo/Keystone)

Alle freuen sich auf die Sommerferien. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer zieht es wieder ins Ausland, nachdem sie in den letzten beiden Pandemiejahren auf grössere Reisen verzichten haben. «Der Nachholbedarf ist riesig», sagt Hotelplan-Mediensprecherin Bianca Gähweiler. «Sehr viele waren jetzt zweieinhalb Jahre lang nicht mehr am Meer.» Doch welche sind die gefragtesten Ferienländer? Und wie hat sich das Reiseverhalten in den letzten Jahren verändert? Wir haben die Daten aller Schweizer Flughäfen ausgewertet und mit Reiseveranstaltern gesprochen: