Neue Strategie der Berner Kantonalbank – Die BEKB will Stellen einsparen, aber niemanden entlassen Wegen der Digitalisierung benötigt die Kantonalbank künftig weniger Personal. Und sie will in Zukunft vermehrt auf Kooperationen mit anderen Unternehmen setzen. Adrian Hopf-Sulc

Armin Brun, seit einem Jahr Chef der BEKB, soll die Bank digitaler machen. Foto: Nicole Philipp

«Ökosysteme» ist für viele Manager das Wort der Stunde: Man hört es derzeit etwa bei der Mobiliar, der Gebäudeversicherung Bern – und nun auch bei der Berner Kantonalbank. Dabei geht es nicht etwa um den Klimawandel, sondern darum, die Kunden mit einem ganzen Fächer von Dienstleistungen besser an sich zu binden.

In der am Donnerstag vorgestellten neuen Strategie der BEKB sind die Ökosysteme nun ein wichtiges Thema. In «branchenübergreifenden und interdisziplinären Kooperationen» will die Bank «gemeinsam mit externen Partnern neue und innovative Lösungen» anbieten.

Die erste dieser Kooperationen läuft bereits: Gemeinsam mit der Hypothekarbank Lenzburg hat die BEKB in Bern die Innofactory AG gegründet. Das dreiköpfige Team der Firma kann auf die Ressourcen der beiden Banken zurückgreifen und soll verschiedene innovative digitale Lösungen. Gemäss ihrer Website arbeitet die Innofactory derzeit unter anderem an einem Sprachassistenten, der die Kundenberater während des Beratungsgesprächs unterstützt, und an einer Blockchain-Lösung für Wertpapiere.

Nicht weniger, aber schlankere Filialen

Die Kantonalbank sucht auch mit Unternehmen aus anderen Branchen Kooperationen, «vorwiegend aus dem Wirtschaftsraum Bern», wie Bankchef Armin Brun im Gespräch mit dem «Bund» sagt. Beim Ökosystem Wohnen könnte der Abschluss einer Hypothek beispielsweise mit einem Zügelservice ergänzt werden. Infrage kommen laut Brun auch Kooperationen im Bereich der Versicherungsprodukte. Namen von neuen Partnern will er noch keine nennen.

An der Zahl der Bankfilialen wird in der neuen Strategie für die Jahre 2021 bis 2025 nicht gerüttelt: Es soll laut Brun bei 55 bis 60 BEKB-Niederlassungen bleiben. Abgesehen von den grossen Standorten Bern-Bundesplatz, Biel und Thun werden die Filialen aber zu Beratungsräumlichkeiten mit Bancomat, aber ohne klassischen Bankschalter umgebaut. In den kleinen Filialen wird es keine ständige Präsenz von BEKB-Mitarbeitenden mehr geben.

Die Dividende soll steigen

In Zukunft wird die Kantonalbank weniger Personal benötigen. Dies nicht primär wegen der Umgestaltung der Filialen, sondern wegen Einsparungen im Hintergrund. «Viele Prozesse in der Bank laufen heute noch nicht völlig digital», sagt Bankchef Brun, «hier wollen wir noch Prozesse optimieren.» Wie viele der heute gut 1000 Vollzeitstellen eingespart werden sollen, könne er heute noch nicht sagen, so Brun. Man werde den künftigen Personalbestand jeweils im Budget für das kommende Jahr festlegen. Brun verspricht aber, dass der Stellenabbau jeweils über die natürliche Fluktuation geschehen wird.

Die Investitionen in die Umsetzung der neuen Strategie könnten laut BEKB-Finanzchef Alois Schärli den Gewinn in den nächsten beiden Jahren etwas drücken. In drei bis vier Jahren sollen sich die Neuerungen jedoch bereits positiv auf die Rechnung auswirken. Für die kommenden fünf Jahre will die Kantonalbank gemäss ihrer neuen Strategie einen Reingewinn von insgesamt 700 bis 800 Millionen Franken erzielen. Zudem soll die Dividende, von welcher der Kanton Bern als Mehrheitsaktionär gut die Hälfte erhält, «kontinuierlich gesteigert» werden.