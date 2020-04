Schutzmaterial aus China – Die BDP-Schutzmasken-Connection Die Spitäler im Berner Oberland erhalten endlich mehr Schutzmasken – auch als Dank, weil die Berner unlängst Masken nach China verschenkten. Mittendrin: Alt-Bundesrat Samuel Schmid. Theepan Ratneswaran

Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitäler FMI AG, nimmt die Schutzmasken in Empfang. Bild: Adrian Moser

Die Masken haben eine weite Reise hinter sich. Vor etwa zwei Wochen startete die Fracht in Shanghai, gelangte im Flugzeug mit einem Zwischenhalt in Istanbul nach Zürich und schliesslich mit dem Auto ins Berner Oberland. Im Spital Interlaken hat am Dienstag die Übergabe der 30’000 chinesischen Schutzmasken stattgefunden. Dass dies möglich wurde, ist auch ein Verdienst von Alt-Bundesrat Samuel Schmid. Doch wie lief das genau ab?