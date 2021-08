Bademeister – ein Traumjob? – Die Badi ist sein zweites Zuhause Rolf Wyttenbach lernte Mechaniker, führte ein Restaurant und reiste um die Welt. In seinem Job als Bademeister im Berner Wylerbad profitiert er von all diesen Erfahrungen. Alexandra Elia

Rolf Wyttenbach kümmert sich um alles rund ums Bad – und selten geniesst er ein paar Sonnenstrahlen. Foto: Adrian Moser

Rot leuchtende Badehose, fix montierte Sonnenbrille, braun gebrannt: So stellt man sich einen typischen Bademeister vor. Nach gängiger Vorstellung haben Bademeister meist nicht mehr zu tun, als auf ihrem Hochsitz die Sonne zu geniessen. Mit diesem Klischee räumt Rolf Wyttenbach rasch auf, denn ein Bad will gepflegt sein. Gäste werden beaufsichtigt oder auch einmal zurechtgewiesen. Und nicht zuletzt fungiert der Bademeister als Drehscheibe für jegliche Anliegen rund um das Schwimmbad.

Wyttenbach weiss, wovon er spricht, denn er ist seit bald neun Jahren als Bademeister im Wylerbad in Bern angestellt. Vor rund einem Jahr hat er zusätzlich die Stellvertretung des Anlagenchefs übernommen. Das war nicht von Anfang an so geplant. Nach der Schule schloss der heute 46-jährige Wyttenbach eine Mechanikerlehre ab, arbeitete anschliessend als Kino-Operateur und im Gastgewerbe. Auch reiste er um die Welt. «Die Stellen im Kino und im Service kamen mir dabei gelegen.» Denn im Sommer arbeitete er und verabschiedete sich für die restlichen Monate auf die Reise. Meist gings nach Südamerika, wo er zeitweilen als Co-Gründer ein Restaurant in Chile führte.