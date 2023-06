Zollikofen und Münchenbuchsee – Die Badi Hirzenfeld kann saniert werden Die Badi im Hirzenfeld wird für acht Millionen Franken auf Vordermann gebracht. Der Kredit war bei den Stimmberechtigten unbestritten. Hans Ulrich Schaad

Die Badi «Hirzi» ist bei gutem Wetter gut besucht. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Prächtiges Badiwetter in Münchenbuchsee und Zollikofen. Nicht nur meteorologisch, sondern auch politisch. Denn die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden haben der Sanierung der Badi Hirzenfeld überaus deutlich zugestimmt. Die Badi «Hirzi», wie das Sportzentrum von der Bevölkerung liebevoll genannt wird, soll für knapp 8 Millionen Franken auf Vordermann gebracht werden. Der Anteil für Münchenbuchsee beträgt 4,16 Millionen Franken, jener für Zollikofen 3,8 Millionen.

Das Sportzentrum mit Sommer- und Winterbetrieb an der Grenze der zwei Gemeinden ist vor gut 40 Jahren eröffnet worden. Der Zahn der Zeit nagt an der Infrastruktur. Nach dem Restaurant und dem Garderobengebäude sowie der Eisbahn ist als dritter grosser Brocken die Badi an der Reihe.

Normen werden nicht eingehalten

Vieles entspricht nicht mehr den heutigen Normen. Bei der Wasserqualität und bei der Hygiene können die Vorschriften nur noch knapp eingehalten werden. Die Flächen für Garderoben und Sanitäranlagen liegen unter den Vorgaben des Bundesamts für Sport. Auf diesen Bereichen liegt deshalb das Hauptaugenmerk der Arbeiten. Die Becken werden mit einer Folie abgedichtet. Es werden auch sämtliche Installationen ersetzt, und die Rasenfläche wird saniert.

Das heutige Schwimmbecken ist nur knapp 50 Meter lang. Es wird etwas verlängert, sodass es für Wettkämpfe homologiert werden kann. Die Wasserrutschbahn wird durch ein neues Modell ersetzt: eine sogenannte Racer-Slide mit drei parallelen Bahnen.

Die sanierte Anlage wird wieder eine Wasserrutschbahn haben, allerdings ein anderes Modell. Foto: Iris Andermatt (Archiv)

Verzichtet wird hingegen auf eine Verlängerung des Badebetriebs im Herbst, indem das Wasser durch die Abwärme der Eisproduktion geheizt würde. Die dazu notwendigen Investitionen wären zu hoch, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstig.

Trägerverein führt den Betrieb Infos einblenden Seit 2011 ist der Trägerverein Hirzi für den Betrieb des Sportzentrums mit Schwimmbad und Eisbahn verantwortlich. Der Verein arbeitet im Auftrag der beiden Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen, die ihrerseits eine einfache Gesellschaft Sportzentrum Hirzenfeld bilden. Sie stellen die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Gemäss dem Leistungsvertrag wird für den jährlichen Betrieb ein Beitrag von maximal 550’000 Franken zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt ausserhalb der Betriebskosten und bedingt separate Kreditbeschlüsse. Die Projekte selber werden vom Trägerverein ausgearbeitet. Die Gemeinden können nur über die Finanzierung entscheiden. (hus)

Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt jeweils von September bis Mai in den nächsten beiden Winterhalbjahren. Die Badi kann deshalb im Sommer offen bleiben.

Eisbahn mit Dach

Bereits saniert im Sportzentrum ist die Eisbahn. Ursprünglich war vorgesehen, die Badi vor der Eisbahn zu sanieren. Doch die Betonplatte der Eisbahn drohte einzustürzen, weshalb zuerst in den Winterbetrieb investiert werden musste. Seit der letzten Wintersaison ist die Eisbahn überdacht. Diese Arbeiten kosteten rund sechs Millionen Franken. Dieses Projekt genehmigten die Stimmberechtigten im September 2020 ebenfalls sehr deutlich.

