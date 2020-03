Plan B: Wie die Kultur der Krise trotzt – Die Autorin in meiner Wohnung Bei den Onlinelesungen «Viral» senden Literatinnen und Literaten aus ihren Wohnzimmern und Küchen. Das Format stösst auf Interesse, hat aber seine Tücken. Céline Graf

Literatur zum Znacht: Die Onlinelesungen «Viral» – hier mit Svenja Gräfen – gehen jeweils um 19 Uhr live. Franziska Rothenbühler

Nach zwei Stunden ist der Spuk am Bildschirm vorbei. Was war das jetzt? Etwas zwischen Lesung, Gutenachtgeschichte und Hörbuch. Nacheinander lasen drei Autorinnen und ein Autor aus der Schweiz und Deutschland, die im März beim abgesagten Literaare-Festival in Thun zu Gast gewesen wären, einen Text vor. Dabei sassen sie zu Hause vor ihrer Webcam. Kulisse war mal ein WG-Sofa, mal ein Esstisch mit Zimmerpflanze, mal eine weisse Wand.

Das Ganze nennt sich «Viral – das Online-Literaturfestival in Zeiten der Quarantäne» und startete vor zwei Wochen innerhalb eines Tages mit der Hauruckaktion einer Autorengruppe um den Schweizer Donat Blum. Die rund 20 Minuten kurzen Lesungen – vier bis fünf pro Abend – finden mehrmals pro Woche statt und können jeweils von 19 bis 21 Uhr live auf der Facebook-Seite des Schweizer Literaturmagazins «Glitter» geschaut werden. Danach bleiben sie dort als Video abrufbar. Donat Blum sieht «Viral» als Chance, um digitale ­Lesungsformate zu etablieren. «Die Literaturwelt hinkt der Digitalisierung dermassen hinterher», sagt er. «Andererseits brauchte ich dringend eine Ablenkung, speziell auch auf Social Media, von all den Corona-News.»

Mit virtuellen Kollekten für die Streamings von «Viral», etwa über PayPal, sollen Schreibende zudem abgesagte Lesungen kompensieren können. Nur: Obwohl die Zuschauerzahlen laut Donat Blum stetig gewachsen sind, ist noch längst nicht genug Geld für angemessene Honorare gespendet worden. Die Organisatoren sind darum nun auch im Gespräch mit Stiftungen.