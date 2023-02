Die Finanzmarktaufsicht Finma nimmt einem Medienbericht zufolge Interview-Aussagen von Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann unter die Lupe. Im Dezember hatte er in mehreren Interviews erklärt, die massiven Abflüsse bei den Kundengeldern hätten sich abgeflacht, worauf der Aktienkurs stark anstieg. Im Februar gab die Credit Suisse jedoch bekannt, dass es im vierten Quartal erneut zu hohen Geldabflüssen gekommen war. (Lesen Sie hier mehr dazu.) Wir haben dazu mit dem Wirtschaftsrechtsexperten Peter V. Kunz gesprochen.

Rechtlich ist die Aussage unter verschiedenen Aspekten problematisch, das ist das Einzige, was heute bereits sicher ist. Ich selbst habe mich bereits im Dezember darüber gewundert, als ich sie gelesen habe. Es gab keine offizielle Stellungnahme der Bank. Man muss sich bewusst sein, solche Aussagen werden nicht leichtfertig gemacht. Sie können davon ausgehen, dass er sorgfältig vorbereitet wurde.

Der CS-Präsident steckte jedoch in einer schwierigen Situation. Wie hätte er sich in den Interviews denn ausdrücken sollen? Im schlimmsten Fall hätte er weitere Abflüsse von Kundengeldern provoziert.

Was macht die Finma denn jetzt?

Welche juristischen Probleme sehen Sie?

Es gibt verschiedene Aspekte: entweder das Thema Marktmanipulation, Kursmanipulation oder die Verletzung der Ad-hoc-Publizität der Schweizer Börse. Die Finma schaut sich wahrscheinlich an, ob es sich bei den Aussagen von Axel Lehmann um Marktmanipulation handelt. Das ist meiner Meinung nach am naheliegendsten. Die Finanzmarktaufsicht muss feststellen, ob das Verhalten der Bank oder ihres Präsidenten zu Verwerfungen beim Börsenkurs geführt hat. Eine Marktmanipulation muss allerdings nicht bedeuten, dass Sie sich damit bereichern wollen. Es geht um öffentlich verbreitete Aussagen, die entweder falsch oder irreführend sind. Die Finma wird also der Frage nachgehen, ob Lehmann selbst oder andere innerhalb der CS hätten wissen müssen, wie es um die Zu- und Abflüsse bei den Kundengeldern steht.