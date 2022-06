Untersuchung zum Capitol-Sturm – Die Aufarbeitung eines Putschversuchs Während das US-Parlament seit Monaten zum Sturm auf das Kapitol ermittelt, spielen viele Republikaner die Gewalt als etwas entgleisten patriotischen Protest herunter – und der Untersuchungsausschuss macht es ihnen leicht. Hubert Wetzel

Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kapitol in Washington. (6. Januar 2021) Foto: Samuel Corum (Getty Images)

Für ein paar Minuten war plötzlich alles wieder da: das Chaos, das Geschrei, der Hass, die Wut, die Panik. Und die Gewalt. Die bärtigen Kerle, die die Fenster des Kapitols zertrümmern, die schreienden Menschen, die auf Polizisten einschlagen, die feisten Männer und Frauen, die johlend durch die Gänge des Gebäudes ziehen, in dem das Parlament der Vereinigten Staaten von Amerika seinen Sitz hat.



Und dazwischengeschnitten: der Präsident. Donald Trump im Wintermantel, wie er auf der Grünfläche südlich des Weissen Hauses auf einer Bühne steht und seinen Vizepräsidenten Mike Pence auffordert, die Verfassung zu brechen und den Wahlsieg von Joe Biden nicht anzuerkennen. Wenn Pence «das Richtige» tue, «werden wir Präsident bleiben und ihr werdet sehr glückliche Menschen sein», sagt Trump, und die Menge vor ihm jubelt. Wenn nicht, «dann werde ich sehr enttäuscht sein, soviel ist sicher».

Die Bilder, die am Donnerstagabend zur besten Sendezeit von allen grossen US-Fernsehsendern in Millionen Haushalte übertragen wurden, stammten aus einem kurzen Film, der im US-Kongress gezeigt wurde. Zusammengestellt hatte ihn der Parlamentsausschuss, der aufklären soll, wie es am 6. Januar 2021 zum Sturm auf das Kapitol durch entfesselte Trump-Anhänger gekommen ist. Am Donnerstag hielt der Ausschuss seine erste öffentliche Anhörung ab. Seit Monaten ermittelt das Gremium, es hat Dutzende Zeugen befragt, Videos gesichtet, E-Mails und Textnachrichten ausgewertet. In den kommenden Wochen soll das gesamte Material in mehreren öffentlichen Präsentationen ausgebreitet werden. Doch nichts reicht an die rohe Wucht der Bilder heran, die es von diesem Tag gibt.

Abo Jahrestag des 6. Januars 2021 Anschlag auf die Demokratie Abo Analyse zum Jahrestag des Capitol-Sturms Den USA droht eine Ära der politischen Gewalt Genau deshalb fügte der Ausschuss den Film in seine Anhörung ein. Die Republikaner laufen schon längst wieder durchs Land und tun so, als sei an jenem trüben Januartag in Washington nur ein legitimer und grösstenteils friedlicher Protest ein bisschen aus den Fugen geraten. Als hätten nur ein paar empörte, aber wohlmeinende Patrioten etwas über die Stränge geschlagen. Der Ausschuss will, dass den Amerikaner sich daran erinnern, wie es in Wahrheit war: Am 6. Januar 2021 stürmte ein Mob mit Mord in den Augen das Parlament der USA, um die Abgeordneten und Senatoren daran zu hindern, nach einer fairen Wahl die Macht friedlich an den Sieger Joe Biden zu übertragen. Und aufgepeitscht und angestachelt wurde dieser Mob von niemand anderem als dem Wahlverlierer Donald Trump, der die Macht um jeden Preis behalten wollte.



Die Gewalt am 6. Januar sei der «Kulminationspunkt eines Putschversuchs» gewesen, sagte der demokratische Abgeordnete Bennie Thompson, der den Untersuchungsausschuss leitet. Und seine republikanische Kollegin und Mitvorsitzende Liz Cheney, die wegen ihrer Arbeit in dem Gremium von ihrer Partei verstossen wurde, benannte Donald Trump als den Verantwortlichen. Dieser habe einen «ausgefeilten Plan verfolgt, um das Ergebnis der Präsidentenwahl umzukehren.» (Lesen Sie zu Liz Cheney auch: Sie hat nichts zu verlieren – darum ist sie für Trump so gefährlich)

Nun ist das keine völlig neue Erkenntnis. Jeder, der es wissen will, kann wissen, was in den Wochen zwischen dem 3. November 2020 und dem 6. Januar 2021, zwischen dem Tag der Präsidentenwahl und dem Sturm auf das Kapitol geschehen ist: Trump verliert die Wahl knapp. Er erfindet daraufhin, was seine Gegner The Big Lie nennen, seine «grosse Lüge»: Bei der Wahl sei betrogen und der Sieg ihm gestohlen worden. Er setzt alle juristischen und politischen Hebel in Bewegung, um zu verhindern, dass die Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten amtlich bestätigt werden. Das gelingt ihm nicht, und so übt er Druck auf Vizepräsident Mike Pence aus: Dieser soll sich weigern, die Ergebnisse bei der offiziellen Auszählung am 6. Januar 2021 im Kongress anzuerkennen.



Als Pence sich weigert, weil er Trumps Forderung zurecht für verfassungswidrig hält, ruft der wütende Präsident seine Anhänger, die am 6. Januar zu Tausenden nach Washington geströmt sind, dazu auf, zum Kapitol zu marschieren und «zu kämpfen». Vom Weissen Haus aus schaut er dann begeistert der eskalierenden Gewalt zu. Obwohl Familienmitglieder, republikanische Parlamentarier und konservative Kommentatoren ihn beknien, öffentlich zur Ruhe aufzurufen, schweigt Trump stundenlang und lässt den Sturm laufen.

Warum sollten sich die Republikaner um ihre guten Wahlchancen bringen, indem sie sich zur Partei der Putschisten erklären?

Wie gesagt: Das ist alles bekannt und ausführlich dokumentiert. Wozu also braucht es noch einen Ausschuss, der in öffentlichen Anhörungen die ganze Verschwörung noch einmal ausbreitet – eineinhalb Jahre nach dem Tag der Gewalt und der Vereidigung von Biden als 46. Präsident?

Demokraten und Republikaner haben auf diese Frage – so wie eigentlich auf alle Fragen und Probleme, die Amerika plagen – sehr unterschiedliche Antworten. Nach Darstellung der Demokraten geht es in den Anhörungen darum, unzweifelhaft zu belegen und nachzuzeichnen, dass Trump tatsächlich eine Art Putsch versucht hat; dass zum ersten Mal in der fast 250-jährigen Geschichte des Landes ein abgewählter Präsident nicht freiwillig abgetreten ist, sondern sich an die Macht klammern wollte. Folgt man dieser Deutung der Dinge, dann war der 6. Januar ein Tag, an dem Amerikas Demokratie ihn unmittelbarer Lebensgefahr war. Dafür müssten Trump und all diejenigen Republikaner zur Rechenschaft gezogen werden, die dem entehrten Altpräsidenten immer noch die Treue halten, fordern die Demokraten.

Die Republikaner tun die Ausschuss-Anhörungen dagegen als Wahlkampfmanöver ab, durch das die Demokraten von der hohen Inflation und anderen Problemen ablenken wollten. Ein grosser Teil der republikanischen Parteianhänger glaubt immer noch fest an Trumps Lüge vom gestohlenen Sieg. Ein grosser Teil der Parteiführer plappert diese Lüge aus Angst vor Trump auch heute noch nach, obwohl sie – auch das wurde aus Zeugenaussagen deutlich, die der Ausschuss am Donnerstag zeigte – kein Wort davon glauben. Aber im November ist Kongresswahl, Biden ist unbeliebt, die Demokraten bekommen mit ihren Mehrheiten im Parlament wenig hin. Warum sollten sich die Republikaner also ihre guten Siegchancen dadurch kaputt machen, dass sie sich zur Partei der Putschisten erklären?

Leak zum Capitol-Sturm Das löchrigste Geheim­verfahren der USA Die Choreographie der Anhörung erleichtert den Republikanern ihre Argumentation. Statt alle Ermittlungsergebnisse auf einen Schlag in einem grossen Bericht zu veröffentlichen, serviert der Ausschuss seine Erkenntnisse in Häppchen. Trumps diverse juristische und politische Versuche, das Wahlergebnis zu kippen, werden in verschiedenen Anhörungen betrachtet, mit der Rolle des Präsidenten am 6. Januar wird sich das Gremium zum Beispiel erst Ende des Monats wieder ausführlich beschäftigen. Unklar ist auch, ob der Ausschuss eine offizielle Einschätzung zur Frage abgeben wird, ob Trump sich strafbar gemacht hat, etwas indem er Pence zu einer illegalen Handlung gedrängt hatte. Doch wenn das Gremium davor zurückschreckt, welchen Wert haben die Ermittlungen dann?

Das Vorbild für die langgezogene Präsentation sind die Watergate Hearings, in denen der Kongress 1973 von Mai bis November den gleichnamigen Politskandal untersuchte und die zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon führten. Millionen Amerikaner schauten sich diese Anhörungen an den Fernseher an. Aber damals gab es auch keine Alternative. Heute sind die Anhörungen nur ein Programmpunkt unter Hunderten, sie konkurrieren mit der Baseball-Saison, mit der neuesten Netflix-Serie oder einem lustigen Tiktok-Video. Ganz zu schweigen davon, dass der konservative Fernsehsender Fox News auf eine Live-Übertragung verzichtet.



Insofern ist zweifelhaft, ob die Anhörungen und die Belege für Trumps führende Rolle bei der breiten Menge der Amerikaner überhaupt ankommen. Oder ob sie dazu beitragen, dass Menschen, die den 6. Januar immer noch nur für eine etwas ruppige Patrioten-Demo halten, ihre Meinung ändern.

