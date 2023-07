Millioneninvestition in Wangen – Die Armee verpasst dem Waffenplatz ein modernes Outfit Die 50-jährige Kaserne bei Wangen wird bald durch einen Neubau ersetzt. Der Rohbau bietet viel Sichtbeton, viel Helligkeit – und schöne Blicke auf die Aare. Stephan Künzi

Markanter Bau: Die neue Kaserne auf dem Waffenplatz Wangen kommt auf eine stattliche Länge von 130 Metern. Foto: Marcel Bieri

Noch geht der Blick durch den ganzen Raum, verliert sich nach 130 Metern in der Helligkeit der grosszügigen Fenster an der Wand im Hintergrund. Auch durch die hohen Scheiben zur Rechten fällt viel Licht herein, träge zieht draussen die Aare vorbei. Die stille Flusslandschaft in ihren verschiedenen Grün- und Blautönen wirkt an diesem warmen Sommerabend wie ein schier unwirklicher Gegensatz zum geschäftigen Treiben, das sonst hier herrscht.