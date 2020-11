Der Poller – Die Après-Ski-Sekte «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann kämpft gegen die Rezession und gründet deshalb eine Glaubensgemeinschaft. Martin Erdmann

Glaubensstätte der Verlorenen: Eine Après-Ski-Bar während laufender Messe. Foto: Keystone

Fertig gejammert! Jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt und in die Hände gespuckt. Nur mit wirtschaftlichem Pioniergeist ist der Krise zu entfliehen. Ich möchte dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Denn ich habe eine unschlagbare Geschäftsidee entwickelt: Ich gründe eine Sekte. Die Voraussetzungen dazu waren nie günstiger. In unsicheren Zeiten dürstet das Volk nach Antworten. Die müssen nicht einmal besonders gut sein. Auch eher unkonventionelle Erklärungen sind willkommene Rettungsanker. Deshalb wird vor dem Bundeshaus gelegentlich dagegen demonstriert, dass uns die Landesregierung im Auftrag von Bill Gates und unter Einsatz von 5G-Strahlen zu knechten versucht. Auch weil die Lücke, die durch Uriellas Einberufung ins Himmelreich entstanden ist, noch nicht geschlossen wurde, ist das Sektentum ein fruchtbares Geschäftsfeld, das nur darauf wartet, beackert zu werden.

Für alternative Wahrheitssuchende hat es in meiner Sekte jedoch keinen Platz. Aus einfachem Grund. Nur wenn Geld fliesst, wird die Wirtschaft angekurbelt. Und wer hauptberuflich esoterische Teemischungen zur Aufwertung spiritueller Heilkraft verkauft, dient nicht gerade als Konjunktur-Turbo. Auf der Suche nach passenden Untergebenen bin ich im Tram fündig geworden. Völlig verzweifelt erzählte eine Frau ihrer Kollegin, dass sie dieses Jahr Corona-bedingt wohl nicht zum Après-Ski nach St. Anton fahren könne. Als Sektenführer wurde ich sofort hellhörig. Die Frau erfüllt gleich zwei Hauptkriterien. Sie kann sich Skiferien leisten, muss also über finanzielle Mittel verfügen. Sie betreibt Après-Ski – ein verzweifelter Hilferuf, um aus der Leere ihres Lebens gerettet zu werden.

Das Potenzial für eine Sekte, die auf Après-Ski basiert, ist riesig. Allein St. Anton verbucht in einer normalen Wintersaison über eine Million Übernachtungen. Natürlich muss noch eine konkrete Ausrichtung des Glaubens definiert werden. Simpel: Man nehme ein paar Science-Fiction-Elemente, damit mit Scientology konkurriert werden kann, und füge ein paar Brocken Altes Testament hinzu, weil Angst ein bewährtes religiöses Stilmittel ist, um die Leute bei Stange zu halten. Auf dem Missionierungs-Flyer steht dann Folgendes: Sichere dir deinen Tagespass für die heilige Gondel in das gelobte Winterland! Nimm deinen Platz ein auf der endlosen Festbank der Feuchtfröhlichkeit! Zeig dem Après-Ski-Allmächtigen deine bedingungslose Liebe durch inbrünstiges Schunkeln und glühenden Promillewert! Begehe nicht die Sünde der Nüchternheit, sonst wird dir der Zorn des unbarmherzigen Lawinengottes ein kaltes Grab bescheren!

Eine gefügige Mitgliederschaft zu rekrutieren, ist bloss noch ein Kinderspiel. Schliesslich steht vor dem Stadttheater momentan das Ski-Chalet – ein Pfuhl voller verlorener Seelen, die nur darauf warten, von mir radikalisiert zu werden. Natürlich kann eine Sekte nicht im öffentlichen Raum geführt werden. Sie gedeiht am besten hinter verschlossenen Türen. Deshalb ziehe ich mit meinen Anhängern in eine 4½-Zimmer-Wohnung einer Hochhaussiedlung in Bümpliz. Tagsüber werde ich mich in meine Räumlichkeiten zurückziehen, um meinen journalistischen Pflichten für diese Zeitung nachzukommen, während meine Gefolgschaft sämtliche Hits von DJ Ötzi rückwärts abspielt, um sie auf geheime Botschaften abzuhören. Abends präsentiere ich mich meiner Glaubensgemeinde, gebe ihr bekannt, wem der Après-Ski-Allmächtige heute besonders gütig gesinnt ist, verkaufe ihr Mischgetränke aus Hochprozentigem und Energydrinks zu horrenden Preisen und teile mit, zu welchen Beträgen man sich von der Wut des unbarmherzigen Lawinengottes freikaufen kann.