Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Die Anfragen für Energieberatungen haben sich verdoppelt» Eine riesige Energiesparkampagne mit 80 Tipps vom Bundesrat: Wo fängt man am besten an, und wie kann man die Bevölkerung wirklich zum Energiesparen bewegen? Sibylle Hartmann

Noch können wir den Altweibersommer in vollen Zügen geniessen und uns nicht so recht vorstellen, dass wir schon bald in unseren eigenen vier Wänden am Frieren sein sollen. Aber dass dieser Winter hart wird, das ist spätestens seit letztem Mittwoch klar, als der Bundesrat eine riesige Energiesparkampagne lanciert hat. Noch kommen die 80 Spartipps als Empfehlungen daher. Macht die Bevölkerung jedoch zu wenig mit, drohen erneut Massnahmen, um eine Strom- oder Gasmangellage abzuwenden.

Aber womit fängt man beim Energiesparen zu Hause bloss an? Was sagen die Leute in den Gassen von Bern zur bundesrätlichen Kampagne? Und wie hat man die Menschen bisher am effektivsten zum Sparen gebracht? Darum gehts in der neusten Folge des Podcasts «Gesprächsstoff».

Die Energieberaterin Saskia Frey-von Gunten sortiert und priorisiert die bundesrätlichen Energiespartipps und erklärt, wie so eine Beratung abläuft. Und wie sehr sie und ihr Team, das von der Regionalkonferenz Bern Mittelland beauftragt ist, im Moment gefragt sind.

Unser Energiespezialist Simon Thönen, der seit fast vier Jahrzehnten über die Energiepolitik in unserem Land schreibt, erzählt von einer alten Berner Idee, welche die Leute wirklich zum Sparen animieren konnte, und erklärt, warum die bundesrätlichen Tipps nicht reichen werden.

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

