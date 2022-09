Gaslieferungen aus Russland – Die Allianz gegen Putin bröckelt Die bulgarische Übergangsregierung möchte mit Gazprom über Gaslieferungen verhandeln. Wird mit Bulgarien ein weiterer Staat aus dem europäischen Block gegen Putin ausscheren? Cathrin Kahlweit aus Wien

Er kommt aus der Sozialistischen Partei und gilt als russlandfreundlich: Der bulgarische Präsident Rumen Radew. Foto: Toms Kalnins (EPA/TOMS)

Seit knapp einem Monat hat Bulgarien eine Übergangsregierung, im Politsprech Caretaker-Government genannt. Diese Caretaker sollen eigentlich nur so lange die Geschäfte verwalten, bis am 2. Oktober, wieder einmal, Parlamentswahlen stattfinden und im besten Fall eine gewählte – und nicht vom Präsidenten eingesetzte – Regierung die Verantwortung übernimmt. Aber in Sofia wird in einer nur drei Monate währenden Amtszeit und in Eigenregie ein politisches Programm durchgezogen, das Experten als Rollback, als Rolle rückwärts, bezeichnen.



Denn am 22. August wurde bekannt, dass das Übergangskabinett wichtige Entscheidungen der Vorgänger zurückdrehen, Gespräche mit Russland suchen und Verhandlungen über erneute Energielieferungen mit Gazprom aufnehmen will. Das sei «unvermeidlich», sagt der amtierende Energieminister Rosen Hristow; sonst würden Bulgarien noch im September die Energievorräte ausgehen.



Die im Juni per Misstrauensvotum gestürzte vorige Regierung unter den Ökonomen und Reformern Kiril Petkow und Assen Wassilew hatte dagegen bereits im April verkündet, man werde sich – obwohl das Land zu 90 Prozent von russischem Gas abhänge – nicht erpressen lassen und die Rechnungen nicht, wie Gazprom fordert, in Rubel zahlen. Das Duo war mit hohen Erwartungen der Zivilgesellschaft im November, nach drei Wahlen und zwei vergeblichen Regierungsbildungsversuchen 2021, gestartet und versprach, die Korruption zu bekämpfen.