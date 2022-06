Schweiz und Palästina gemeinsam auf der Bühne – Die älteste Geschichte der Menschheit Theaterschaffende aus Bern und Ramallah inszenieren das «Gilgamesch-Epos». Vera Urweider

Im April reiste das Schweizer Team für die Proben von «Gilgamesh Origin» nach Ramallah. Foto: Dennis Schwabenland

Arabisch, Deutsch und Englisch. So wird zurzeit in der Grossen Halle geprobt, besprochen und schliesslich auch gespielt. Das Regiebuch: 122 Seiten dick und ebenfalls dreisprachig. Auf der Bühne stehen drei Performende aus der Schweiz und drei aus Palästina, am rechten Bühnenrand eine Musik- und Erzählecke mit Mikrofon. Links ein Tisch, Kaffeeküche, Stühle, ein schwarzes Kleid, Kuhhörner. Die Requisiten werden das ganze Stück über sichtbar bleiben – das Bühnenbild ist eine Art unfertige Probebühne.