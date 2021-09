Schweizer Davis-Cup-Baisse – Die abgestürzten Champions planen den Neuanfang 2014 gewann die Schweiz mit Federer und Wawrinka zum einzigen Mal die «Salatschüssel». Seither ist das Team von Severin Lüthi tief gefallen. In Biel plant es gegen Estland einen Restart. René Stauffer

Tempi passati: Severin Lüthi (links) mit seinem Dream-Team nach dem bisher einzigen Davis-Cup-Titel der Schweiz 2014 in Lille. Foto: Pascal Müller (EQ Images)

Erst sieben Jahre ist es her, dass die Schweiz in Lille zum einzigen Mal den Davis-Cup gewann, vor Rekordzuschauerzahlen von täglich fast 30’000 Personen. Die «Grande Nation» Frankreich wurde dabei vor eigenem Publikum gedemütigt von einem Team, dessen zwei Leader sich Tage zuvor in einem zermürbenden Halbfinal an den World Tour Finals in London gegenübergestanden waren («Mirka Gate»). Und dessen grösste Stütze, Roger Federer, wegen einer Rückenverletzung bis zur letzten Minute angeschlagen und fraglich war.

Tempi passati. Seither bequemten sich die beiden insgesamt 23-fachen Grand-Slam-Sieger nur noch einmal dazu, ihre Senkel für den bis ins Jahr 1900 zurückgehenden Traditionswettbewerb zu schnüren. Das reichte 2015, um in Genf die Niederlande 4:1 zu bezwingen. Es war das letzte Aufflackern einer Nation, für die dieser Wettbewerb schon in den Zeiten von Marc Rosset und Jakob Hlasek über allem gestanden war. Sie hatten 1992 den Final erreicht und waren in Fort Worth gegen ein US-Dream-Team mit Pete Sampras, Jim Courier, John McEnroe und Andre Agassi verblüffend nahe an den Triumph gekommen.