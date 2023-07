Sieben Fragen an Bruno Bieri – «Die Aare ist mir eine wichtige musikalische Begleiterin geworden» Der Berner Klangkünstler Bruno Bieri liebt Zwischentöne und kreiert in der Kirche Meiringen mit Alphorn und Obertongesang ein ganz besonderes Hörerlebnis. Alexander Sury

Er und sein Handpan: Staunend hört Bruno Bieri immer wieder Neues im Kuhgesang und im Vogelzwitschern. Inspiration sind ebenfalls die Bäche in den Bergen und die Flüsse im Tal. Foto: zvg

Sie spielen das Hang, ein vor über 20 Jahren in Bern erfundenes Klanginstrument, das ein wenig an einen asiatischen Wok erinnert. Was macht es so besonders? Genau genommen spiele ich ein Handpan, ein Duplikat. Es ist Melodie- und Rhythmusträger zugleich. Neben dem Grundton klingen auch die Oktave und die darüberliegende Quinte mit. Darum lässt sich das Instrument wunderbar mit dem Ober- und Untertongesang kombinieren.

Im Rahmen der Musikfestwoche Meiringen kreieren Sie mit Handpan, Alphorn sowie Ober- und Untertongesängen ein Konzert für den Raum in der Michaelskirche. Was wird da Unerhörtes passieren? Am Anfang steht ein Ton, zirkulär geatmet mit dem Alphorn. Gleichzeitig folgt die Stimme, und eine mehrstimmige Melodie erklingt im Horn. Von einem Atemzug auf den anderen erklingen Zitate aus unterschiedlichen musikalischen Epochen. Ein paar Atemzüge später folgt die Solostimme mit Handpan. «Atem», das Thema der aktuellen Musikfestwoche Meiringen, kommt ins Klingen und Singen: Vokale Ober- und Untertonkompositionen münden in der Kunst des zweistimmigen Gesangs.

Ist der kirchliche Rahmen eine Premiere für Sie? Nein, im Gegenteil: Kirchenräume sind meine Lieblingsklangräume. Am Festival Murten Classics hatte ich meine Premiere mit einem Streichquintett in der Kirche. In der wunderbaren Michaelskirche in Meiringen möchte ich etwas Neues formulieren. Es gibt zwei Kompositionen, die extra für den grossen Atem dieses Raumes komponiert sind. Die Akustik mit der Holzdecke ist einzigartig. Deshalb will ich den ganzen Klangraum des Kirchenschiffes unterschiedlich nutzen.

Was macht das Alphorn für Sie so zentral? Das Alphorn ist für mich das exemplarische Instrument der Naturtonreihe, wie sie Pythagoras definierte. Also das Phänomen, dass jeder Ton auf dieser Welt in einer Abfolge steht, welche im mathematischen Verhältnis 1:2:3:4:5… zueinandersteht. Das fasziniert mich schon lange. Es gibt eine musikalische Parallele zum Obertongesang, der «alphorntönig» klingt. Das Alphorn und die menschliche Stimme im Einklang mit der Natur: Das ist nicht esoterisch, sondern pythagoreisch.

Kann jeder Mensch Obertöne singen? Ja, ich werde im Konzert minimale Erläuterungen dazu geben. Die Leute können dann, wenn sie wollen, nach dem Konzert mit dem Üben beginnen. Ich bringe ein Phänomen nach Meiringen, und mein Vorteil ist, dass ich nicht nur darüber reden, sondern es auch zum Klingen bringen kann. Dieses neue Sing- und Hörerlebnis wurde übrigens mehrfach wissenschaftlich untersucht, etwa vom Max-Planck-Institut. Der Obertongesang vermittelt eine neue, differenziertere auditive Wahrnehmung.

Die Natur bezeichnen Sie als Ihr Vorbild, das Sie zu Ihren Klanggewölben inspiriert. Gehen Sie immer noch gerne auf Weiden zum Spielen und hören dort den muhenden Kühen zu? Ja. Staunend höre ich immer wieder Neues im Kuhgesang und im Vogelzwitschern. Inspiration sind ebenfalls die Bäche in den Bergen und die Flüsse im Tal. Seit einigen Jahren spiele ich mit dem Alphorn an der Aare. Oft in Bern, beim Schwellenmätteli. Dort treffe ich auf einen Dauerklang. Der Gesang der Aare mit ihrem unendlichen Atem.

Die Aare ist dann Ihr Begleitinstrument? Genau. Die Aare hat einen Grundklang, der von den Bergen entspringt und dem Meer entgegensingt. Man kann sagen: In der Aare hört man die Berge kleiner werden. Dort unten im «Schweller» schwellt das Aarewasser zum vielstimmigen Gesang an. So ist es viel einfacher zum Alphornspielen und Singen. Die Aare ist mir eine wichtige musikalische Begleiterin geworden, eine Inspirationsquelle für neue Melodien. Und am kommenden Wochenende gehe ich der Quelle der Aare entgegen, nach Meiringen.

