Live-Event «Bund im Gespräch» – Die 9-Millionen Schweiz – was macht das Wachstum mit uns? Der Berner Ökonom Aymo Brunetti erklärt, warum wir auf Wachstum angewiesen sind und ob sich das für den Einzelnen rechnet. Reden Sie mit! Benjamin Bitoun

Der Dichtestress ist zurück in der öffentlichen Wahrnehmung: Laut einer Umfrage möchten fast zwei Drittel die Zuwanderung in die Schweiz beschränken. Foto: Reto Oeschger

Die Schweiz wächst rasant. Noch in diesem Jahr könnte die Wohnbevölkerung die 9-Millionen-Marke überschreiten. Das bereitet vielen Menschen im Land Sorgen. Laut der jüngsten Tamedia-Umfrage möchten 62 Prozent die Zahl der Einwandernden beschränken – etwa mit Kontingenten.

Die Skepsis gegenüber dem Wachstum geht über die Parteigrenzen hinaus, obwohl die Wirtschaft über akuten Fachkräftemangel klagt. Unterstützung gibt es sogar aus dem wachstumskritischen Lager der SP und der Grünen.

Doch wie würde eine Schweiz ohne Wachstum aussehen? Was wären die Folgen für unseren Wohlstand, was würde aus unserem Gesundheitswesen, was aus unseren Sozialwerken? Und: Führt Bevölkerungswachstum zwangsweigerlich zu steigenden Mieten und zum Überbauen von Grünflächen?

Über das und mehr sprechen wir am kommenden Dienstag vor Live-Publikum im Bierhübeli mit dem Berner Ökonomen Aymo Brunetti. Der Wirtschaftsprofessor der Universität Bern und frühere Chefökonom im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes. Er hat sich eingehend mit Wachstumsfragen auseinandergesetzt.

Am nächsten Dienstag zu Gast bei «Bund im Gespräch» im Bierhübeli: Der Ökonom Aymo Brunetti. Foto: Nicole Philipp

Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion mit Aymo Brunetti. Vor seinem Auftritt beleuchten wir das Thema Bevölkerungswachstum noch aus einer anderen Perspektive: Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Humayon Lashker Khan, der vor 34 Jahren aus Pakistan geflüchtet ist und seither in Bern als Taxifahrer arbeitet. Sein Blick auf die Schweiz ist erhellend.

Benjamin Bitoun ist seit 2015 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt er vorwiegend über Wirtschaft, Finanzen und Politik. Zudem hat er 2018 in New York eine Datenjournalismus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @benbitoun

