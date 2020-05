Corona und Bundesbern – Die 10-Millionen-Franken-Frage oder: So geht Lobbyismus in der Krise Den Weinbauern schanzt der Bundesrat ein Corona-Notpaket zu. Die Bierbrauer gehen leer aus. Warum eigentlich? Eine Anleitung zu erfolgreichem Weibeln in Zeiten von Corona. Christoph Lenz , Philipp Loser

20’000 Liter «s Senkloch ab». Alois Gmür, Chef der Brauerei Rosengarten und CVP-Nationalrat, erhält keine Hilfe vom Staat. Foto: Thomas Egli

Es war ein trauriger Moment. In der Brauerei Rosengarten in Einsiedeln – KMU, seit Generationen in Familienhand, zwei Dutzend Mitarbeiter – hielten die Chefs kürzlich Rat. Nach langen Diskussionen entschieden sie, einen Teil ihre Biervorräte zu vernichten. «20’000 Liter - s Senkloch ab», sagt Alois Gmür, Chef der Brauerei und CVP-Nationalrat.