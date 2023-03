1:4-Niederlage in Kloten – DiDomenico führt den SCB ins Verderben Der SC Bern hat alles im Griff, bis sich Topskorer Chris DiDomenico zu einem unnötigen Foul hinreissen lässt. Jetzt kommt es am Samstag in der Posfinance-Arena gegen Kloten zum Showdown. Angelo Rocchinotti

Chris DiDomenico handelt sich nach der ersten Pause fünf Strafminuten ein, nachdem er Klotens Flurin Randegger per Ellenbogencheck niederstreckt. Der SCB gerät danach 0:2 in Rückstand. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Nach 21 Minuten schleudert SCB-Coach Toni Söderholm ein paar nicht druckreife Worte in die Richtung der beiden Head-Schiedsrichter Daniel Piechaczek und Micha Hebeisen. Der Grund? Der Berner Topskorer Chris DiDomenico wird wegen eines Ellbogenchecks in den Kopf- und Nackenbereich des Kloteners Flurin Randegger mit einer Fünfminuten-Strafe belegt. Aus Sicht der Berner ein zu harter Entscheid, auch wenn die Unparteiischen nach minutenlanger Videokonsultation immerhin auf einen Restausschluss verzichten. Allerdings gehört die Aktion des Kanadiers schlicht in die Kategorie «unnötig». Wohl ein Revanche-Akt, nachdem Randegger und DiDomenico im ersten Drittel bereits verbal aneinandergeraten sind.

Auch der Kanadier hat sich nicht im Griff. Er fasst in der Endphase eine unnötige Strafe, nachdem er Kellenberger umreisst. Und legt sich dann auch noch mit dem 18-jährigen David Reinbacher an. Tristan Scherwey

Der Stürmer, der schon in der ersten Minute von Marchon hart angegangen wird, will Reinbacher checken, dieser geht im letzten Moment auf die Seite, sodass der Berner die Bande «checkt». Cody Goloubef

Der Verteidiger, der sich bei der 2:6-Niederlage gegen die Lakers Ende Februar verletzt hat, sollte nächste Woche wieder eingreifen können.

Den SCB kommt die Unterzahl teuer zu stehen. Als DiDomenico die Strafbank wieder verlassen kann, liegen die Gäste 0:2 zurück. Erst trifft David Reinbacher mit einem Schuss von der blauen Linie. Dann doppelt Jonathan Ang 51 Sekunden später nach, profitiert dabei von einem Abpraller bei Philip Wüthrich. Dass ein Nachschlagen des Kloteners Marc Marchon wenig später ohne Folgen bleibt, sorgt auf der Berner Bank erneut für rote Köpfe.

Checks und Schlägereien

Immerhin: Nach 29 Minuten bekommen die Berner, die nun mit der Wut im Bauch den Anschlusstreffer suchen, eine erste Überzahlgelegenheit zugesprochen, nachdem sich Klotens Peltonen nur noch mit einem Foul zu helfen weiss. Dominik Kahun verkürzt. Und dann bietet sich DiDomenico sogar die Gelegenheit, seinen Fauxpas wieder gutzumachen. Er kann alleine auf Juha Metsola losziehen, scheitert aber am finnischen Schlussmann und dem Pfosten.

Das Spiel wird von Minute zu Minute ruppiger. In der Hauptrolle: Natürlich DiDomenico und Klotens Provokateur Marchon. Die Beiden teilen sich auch in den Kabinengängen noch Nettigkeiten aus. Als Axel Simic das Spiel im letzten Drittel mit dem 3:1 und nach einem Scheibenverlust DiDomenicos entscheidet, brechen alle Dämme.

Checks um Checks werden ausgeteilt. Und immer dann, wenn DiDomenico angegangen wird, bricht das Publikum am Schluefweg in Begeisterung aus. Immer wieder müssen die Unparteiischen die Partie nach Prügeleien unterbrechen. Marchon heizt nach einer Schlägerei mit Romain Loeffel beim Gang zur Strafbank das Publikum noch zusätzlich an. Und lässt sich feiern.

Der SCB muss sich an der eigenen Nase nehmen. Er hat das Spiel, nachdem er im ersten Drittel nur drei Schüsse zugelassen hat, unnötig aus der Hand gegeben. Nun hat er am Samstag abermals das Messer am Hals. Und muss gewinnen, will er das Saisonende verhindern und ins Playoff einziehen.

Kloten – Bern 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 7135 Zuschauer. Tore: 24. (23:08) Reinbacher (Meyer, Ramel / Ausschluss DiDomenico) 1:0. 24. (23:59) Ang (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson / Ausschluss DiDomenico) 2:0. 29. Kahun (Ausschluss Peltonen) 2:1. 50. Simic (Ramel) 3:1. 59. Meyer (Ausschluss Henauer) 4:1 (ins leere Tor). Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Kloten. 8-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (DiDomenico) gegen Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, Teves; Loeffel, Zgraggen; Colin Gerber, Henauer; Beat Gerber; DiDomenico, Sceviour, Lindberg; Moser, Kahun, Ennis; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Brügger, Baumgartner; Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Goloubef, Bärtschi und Lehmann (verletzt), Karhunen, Gelinas, Pinana und Fuss (überzählig).

Klotens Marc Marchon legt sich mit Romain Loeffel an und lässt sich danach vom Heimpublikum feiern. Am Ende liegen auf beiden Seiten die Nerven blank. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

