Tod einer Berner Ausnahmepoetin – «Dichtbaukünstlerin» mit dem Gespür einer Schamanin In ihrem Sprachbergwerk förderte sie immer wieder kostbare Funde zutage: Die Berner Lyrikerin Andrea Maria Keller ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Alexander Sury

Eine unverwechselbare lyrische Stimme ist verstummt: Die Berner Lyrikerin Andrea Maria Keller im Jahr 2015. Foto: Valérie Chételat

«gedichte wachsen / auf wiesen / in mauer­ritzen / kiesgruben / im strassengraben / allerorten / unscheinbar / leicht zu übersehen / und zu zertrampeln / wie nichts.» Die Berner Lyrikerin Andrea Maria Keller, 1967 in Appenzell geboren und seit vielen Jahren in Bern lebend, war jemand, der diese leicht zu übersehenden Funde am Wegrand nicht nur erkannte, sondern sie auch mit dem Gespür einer Schamanin zu Papier brachte. Ein schmales Œuvre hat die ausgebildete Sekundarlehrerin hinterlassen, bemisst man es an der Anzahl Publikationen. Ein überaus gewichtiges Werk ist es indes, wenn man ihre Fähigkeit zur sprachlichen Reduktion auf eine geballte Ausdrucksintensität und ihre zuweilen fast somnambule Hellsichtigkeit bedenkt.