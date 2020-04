Gespräche statt Werbung – Dialog an der Plakatwand Die Berner Kulturszene steht still. Ein Kollektiv macht sich das zunutze und provoziert mit kritischen Fragen eine Diskussion über die Zeit nach Corona. Mathias Streit

Provokative Fragen – kreative Antworten? Mehrere Tausend solcher Plakate werden in den nächsten Wochen in der Stadt Bern aufgehängt. Foto: Franziska Rothenbühler

«Die Welt nach Corona – Welche Zukunft wollen wir?» Dieser Frage widmen sich rund 1000 Plakate, die seit Mittwoch in der ganzen Stadt Bern hängen. Das Besondere an der Sache: Die Plakat-Aktion ist interaktiv. Bernerinnen und Berner können ihre eigenen Beiträge einsenden, anschliessend werden diese gedruckt und ebenfalls aufgehängt.

Hinter der Aktion stehen die Organisatoren der Tour de Lorraine. «Unser Ziel ist es, das Potenzial der aktuellen Krise zu nutzen», sagt Sprecherin Andrea Meier. Statt dass die Leute alleine zu Hause vereinsamen, wolle man sie via Plakatwände zur gemeinsamen Diskussion anregen. «Der direkte Austausch im Gespräch ist derzeit kaum möglich, sich beim Spazierengehen durch die Plakate inspirieren lassen aber sehr wohl», erklärt Meier die Idee hinter dem Ganzen. Mit den Plakaten habe man einen coronatauglichen Weg gefunden, um Bern in ein Gespräch über relevante Fragen rund um die Corona-Krise zu verwickeln.

«Wir wollen das Potenzial der Corona-Krise nutzen.» Andrea Meier vom Tour-de-Lorraine-Kollektiv

Der Inhalt der Plakate ist denn auch gezielt provokativ-kritisch: «Was brauchen wir nicht mehr nach Corona?», lautet beispielsweise eine der Fragen. Aber auch «Was heisst eigentlich systemrelevant?» oder die simple Frage «Was fehlt dir gerade?» ist auf den Aushängen zu lesen. Einige der Texte wurden zusätzlich in mehrere Fremdsprachen übersetzt.

Alle können mitmachen

Den Initianten kommt zugute, dass die Plakatwände in der Stadt zurzeit weitgehend leer sind. Der Berner Kulturbetrieb steht still. «Wir wollen mit den Plakaten wieder Leben auf die Wände bringen und zeigen, dass es auch nach der Krise weitergeht», sagt Meier dazu. Kommerzielle Interessen verfolge man mit der Aktion keine.

Vorerst wurden rund 1000 Stück der Plakate gedruckt. Sobald erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung eintreffen, lassen die Initianten 2000 weitere Exemplare produzieren. Kosten lässt sich das Kollektiv der Tour de Lorraine die Aktion rund 3000 Franken. «Die Druckerei und die Firma, die unsere Plakate aufhängt, haben zu einem Solidaritätspreis offeriert», sagt Meier. Umgekehrt helfe man den beiden Unternehmen, indem man ihnen in dieser Zeit Aufträge beschaffe.

Die Fragen auf den Plakaten sind in mehreren Sprachen verfasst. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Tour-de-Lorraine-Kollektiv ist in Bern eine feste Grösse. Entstanden vor rund 20 Jahren als Gegenbewegung zum World Economic Forum (WEF) in Davos, organisiert es bis heute Workshop-Tage und politische Veranstaltungen. Wer sich am Plakatwanddialog beteiligen will, kann einen Wortbeitrag mit maximal 50 Wörtern oder ein bereits fertig gestaltetes Plakat an plakis@tourdelorraine.ch einsenden.