Glosse über die menschliche Nichtigkeit – Di tröstlich und di lähmendi Würkig Von wegen «Der Weg ist das Ziel» und «Atoms exist»: Bevormundet von einer Teebeutel-Weisheit, erwägt die «Mundart»-Autorin den geordneten Rückzug ins eigene Bett. Sarah Elena Müller

Der Yogitee ist Trost und Hemmnis zugleich. Foto: Bildarchiv TA

Es staht ois nüüt zue. Nüüt. So brutal das mag tööne, so sinnbefreit wär s Gegeteil. Es staht fest. E simpli Tatsach, en stabile, ethische Monolith.

I de Nacht staht de Monolith am Fuessendi vom Bett – dunkel, glatt und unbewegt. Staht fest, staht in ufrechter Sanftmuet, staht bii. Du hesch nüüt verdient, du Mensch, chasch ufhöre Klötzli und Eventualitäte hinter dinere Stirn umesortiere. S Universum ahnt nüüt vo dine Verdienst und Hochrechnige. Schlaf jetzt.

Am Morge stahn ich uf und weiss, es staht mir nüt zue und doch mues es wiitergah. Versueche wiitergah anderst z begriffe, riibe de iitrockneti Glaube a Strebsamkeit und Fortbestand us mine Auge. Abfrag vo Platitüde a Hirn gstattet: Der Weg ist das Ziel? Aber solang s Ziel de Weg no mues bedüütigsvoll uflade, demit er attraktiv gnue isch, chani mer min Sand of Verblendig au wieder zrugg id Auge riibe und straight back to Level 1 is Bett go ligge. Und sowieso, wenns Ziel als Vision obsolet isch, wird de au de Weg sinere Linearität enthobe, wird e Möbiusschlaufe, e um sich selbst rotierendi Doppelhelix oder schlicht: Zuestand. Und einzig de Zuestand staht mir zue.