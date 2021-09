«Apropos» – der tägliche Podcast – Deutschland ohne Merkel Angela Merkels Zeit als Bundeskanzlerin ist bald vorbei. In «Apropos» ziehen wir Bilanz und erklären, wieso nur wenig von ihr bleiben wird. Vivienne Kuster , Dominique Eigenmann als Gast , Philipp Loser als Host

Die Ära von Angela Merkel: Die Kanzlerin prägte nicht durch Projekte und Ideen, sondern durch ihren Führungsstil während schwerer Krisen. Bild: Michael Kappeler (Keystone)

Als sie 2005 Gerhard Schröder (SPD) aus dem Kanzleramt katapultierte, galt sie als Aussenseiterin: erste Frau im Amt, jünger als alle Kanzler zuvor und Ostdeutsche. Lange gab ihr niemand. 16 Jahre sind es nun geworden.

In diesen 16 Jahren ist Angela Merkel nicht mit neuen, grossen Ideen aufgefallen, die jetzt – über ihre Amtszeit hinaus – noch grossen Nachhall hätten. Ihr Erbe: der sachliche, beharrliche und überlegte Führungsstil.

In einer neuen Folge «Apropos» ziehen wir Bilanz, blicken zurück und fragen uns: Wieso interessierte sich die Kanzlerin von Deutschland eigentlich so wenig für ihr Nachbarland, die Schweiz? Wie hat sie es geschafft, alle Rivalen immer wieder hinter sich zu lassen? Und wie unterscheidet sich die Merkel in der Öffentlichkeit von der Merkel im Privaten? Antworten gibt Deutschlandkorrespondent Dominique Eigenmann im Gespräch mit Philipp Loser.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994 für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. @eigenmannberlin

