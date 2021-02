Einigung zu Lieferkettengesetz – Deutschland nimmt Konzerne ein bisschen in die Pflicht Was in der Schweiz am Ständemehr scheiterte, wurde nun in Berlin beschlossen – wenn auch in stark abgeschwächter Form. Dominique Eigenmann Berlin

Wehrte sich gegen «neue Belastungen für Unternehmen»: Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Foto: Odd Andersen (AFP)

«Historischer Durchbruch für die Menschenrechte»: Die Freude bei Sozialminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) war gross. Nach monatelangem Streit mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellten sie am Freitag in Berlin eine Einigung auf ein Gesetz vor, das Unternehmen künftig dazu zwingt, Menschen- und Umweltrechte auch im Ausland einzuhalten.

«Das Stärkste in Europa»

Das geplante Gesetz werde das bisher stärkste in Europa sein, sagte Heil. Es beende die Zeit der Freiwilligkeit und führe stattdessen Pflichten ein. «Das Lieferkettengesetz ist ein Gesetz mit Zähnen.» Neben ihm stand dabei Kollege Altmaier – der in den letzten Monaten nichts anderes getan hatte, als dem geplanten Gesetz die Zähne zu ziehen.

Der wichtigste Zahn, der dem neuen Gesetz fehlen wird, ist eine umfassende zivilrechtliche Haftung bei Verstössen. Wie in der Schweizer «Konzernverantwortungsinitiative», die im vergangenen November zwar vom Volk angenommen, aber am Ständemehr gescheitert war, hätte solch eine Haftungsregel ermöglicht, fehlbare Unternehmen in ihrer Heimat auf Schadenersatz zu verklagen.

Die deutschen Initianten des Lieferkettengesetzes wie auch die Minister Heil und Müller hatten die Haftpflicht als «rote Linie» bezeichnet. Ohne sie könne man einem Gesetz eigentlich nicht zustimmen. Am Ende taten sie es doch, weil ohne dieses Zugeständnis in der noch bis Herbst laufenden Legislatur eine Einigung nicht mehr möglich gewesen wäre. Fehlbaren Unternehmen drohen nun hauptsächlich Bussen.

Auch in anderen wichtigen Punkten mussten Heil und Müller nachgeben: Das Gesetz soll zwar noch in diesem Jahr verabschiedet werden, aber erst im Jahr 2023 in Kraft treten. Statt für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern gilt es überdies nur für solche mit mehr als 3000. Erst 2024 erfasst es alle Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten.

Ist die EU schneller?

Christ- und Sozialdemokraten hatten in ihrem Koalitionsvertrag 2018 ein Gesetz zur Unternehmenshaftung eigentlich fest vereinbart. In der Corona-Krise hatten sich deutsche Unternehmen und Wirtschaftsverbände aber mit Händen und Füssen gegen neue Auflagen und Belastungen gewehrt. Altmaier hatte in den kabinettsinternen Verhandlungen vor allem deren Interessen verteidigt.

Mittlerweile ergreift die Europäische Union die Initiative für eine europäische Lösung. Teile von Kommission und Parlament haben sich bereits darauf verständigt, im Sommer wird ein Gesetzesentwurf erwartet. Es ist also durchaus möglich, dass die EU früher einschneidende Regeln erlässt, als das deutsche Gesetz in Kraft tritt.