Tagestipp: «Röfes Plattesammlig» – Deutscher Schlager, neu interpretiert Ein Musiktheater über den liebenswürdigen Ostermundiger Sachbearbeiter Röfe mit einem Fokus auf deutschen Schlager: Das präsentiert der Kulturhof Schloss Köniz.

Emanuel Gfeller spielt Röfe, Tobias König ist der Tenor, Roger Bucher der Bariton. Foto: zvg

Der 56-jährige Röfe ist verheiratet, aber nicht verliebt. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Ostermundigen, hat als Sachbearbeiter in einer Logistikfirma gearbeitet. Er ist liebenswürdig, aber auch langweilig. Nur in seiner Freizeit kann er seinen Emotionen freien Lauf lassen – wenn er seine Plattensammlung spielt. Diese besteht vorwiegend aus deutschem Schlager: Udo Jürgens, Peter Alexander, Rudi Carrell. Im Musiktheater «Röfes Plattesammlig» werden diese alten Hits neu arrangiert und die Livemusik mit Geschichten aus Röfes Leben bunt gemischt. (jek)

